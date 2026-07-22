Pronóstico del clima jueves 23 de julio 2026: a qué hora va a llover en la CDMX y Edomex

¿A qué hora va a llover en la CDMX y Edomex este jueves 23 de julio? Este es el pronóstico oficial. Getty Images / NurPhoto

La temporada de lluvias continuará este jueves 23 de julio de 2026 en el Valle de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un día con ambiente fresco durante la mañana, cielo parcialmente nublado y un incremento de nubosidad por la tarde, lo que favorecerá lluvias e intervalos de chubascos tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex).

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en algunas zonas del Valle de México.

¿A qué hora va a llover este jueves 23 de julio en la CDMX?

Según el pronóstico del SMN, las lluvias comenzarán a desarrollarse durante la tarde, cuando aumente la nubosidad sobre el Valle de México. Entre las 16:00 y 18:00 horas podrían registrarse los primeros chubascos, mientras que la mayor intensidad se espera entre la tarde y la noche.

Para la Ciudad de México se prevén temperaturas máximas de 27 a 29 grados y mínimas de 13 a 15 grados, con ambiente templado durante el día y fresco por la noche. Además, las lluvias podrían provocar encharcamientos en vialidades y reducción de la visibilidad al conducir.

Clima para el Estado de México: lluvias, frío matutino y posibles tormentas

En el Estado de México el ambiente será más fresco durante las primeras horas del día, especialmente en municipios de mayor altitud como Toluca, donde las temperaturas mínimas rondarán los 5 grados. Conforme avance la jornada aumentará la nubosidad y se pronostican chubascos con lluvias puntuales durante la tarde y noche.

Las precipitaciones podrían presentarse con actividad eléctrica y rachas de viento, principalmente en el centro y occidente del estado, por lo que Protección Civil recomienda evitar cruzar calles inundadas y extremar precauciones en carreteras.

Recomendaciones por el pronóstico del tiempo

Ante las condiciones previstas para este jueves 23 de julio, las autoridades aconsejan:

Llevar paraguas o impermeable si realizarás actividades al aire libre.

Salir con tiempo extra si utilizarás automóvil o transporte público.

Evitar resguardarse debajo de árboles o anuncios durante tormentas eléctricas.

Mantenerse informado mediante los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades de Protección Civil.

La temporada de lluvias continúa activa en gran parte del país, por lo que es probable que las precipitaciones se mantengan durante los próximos días en la CDMX y el Estado de México.