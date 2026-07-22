Programa Hoy No Circula jueves 23 de julio: confirman que autos descansan en la CDMX y Edomex

Hoy No Circula jueves 23 de julio 2026: estos vehículos no podrán circular en CDMX y Edomex. IA

Si este jueves 23 de julio de 2026 planeas conducir en la Ciudad de México o en los municipios conurbados del Estado de México, es importante revisar el Programa Hoy No Circula para evitar multas y el envío de tu vehículo al corralón.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene vigente el programa de manera normal, por lo que este jueves deberán suspender su circulación los vehículos con determinadas características.

¿Qué autos no circulan este jueves 23 de julio?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este jueves 23 de julio descansan los siguientes vehículos:

Engomado verde.

Terminación de placas 1 y 2.

Holograma 1 y Holograma 2.

Horario de restricción: de 5:00 a 22:00 horas.

Asimismo, los vehículos con placas foráneas tienen restricciones específicas y, en condiciones normales, no pueden circular entre las 5:00 y las 11:00 horas, salvo que cuenten con las autorizaciones correspondientes.

El programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Existen automóviles que están exentos del Programa Hoy No Circula durante una jornada normal.

Entre ellos se encuentran:

Vehículos con holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos de emergencia, seguridad pública y servicios urbanos.

Transporte escolar y de carga con autorización.

Vehículos de personas con discapacidad que cumplan con los requisitos establecidos.

Cabe recordar que, si la CAMe activa una Contingencia Ambiental, las restricciones pueden modificarse y abarcar también a vehículos que normalmente están exentos.