Partido Verde condena atentado contra el alcalde de Temoac, Morelos

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) lamentó el atentado contra Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, Morelos, ocurrido este miércoles en las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde perdió la vida.

En un comunicado, el Partido Verde expresó sus más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares del alcalde de Temoac asesinado, sus seres queridos, colaboradores y a la población de Temoac ante este lamentable acontecimiento.

Expresamos nuestras sinceras condolencias y solidaridad a los familiares, amigos y seres queridos de Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, Morelos.#DescanseEnPaz pic.twitter.com/P90o4FoWUk — Partido Verde (@partidoverdemex) July 22, 2026

¿Cuál fue el llamado del Partido Verde a las autoridades?

Resaltó que una agresión de esta naturaleza haya ocurrido en el perímetro de una Presidencia Municipal refleja el nivel de violencia y los desafíos que enfrenta la seguridad en algunas regiones del país.

Sin embargo, dijo confiar en que las autoridades competentes llevarán a cabo una investigación profesional y apegada a derecho, que permita esclarecer plenamente los hechos, determinar responsabilidades y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables del crimen contra este militante del Partido Verde.

Lamentamos profundamente el asesinato de Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, Morelos.



Reiteramos nuestro rechazo a toda forma de violencia y confiamos en que las autoridades esclarecerán los hechos y llevarán ante la justicia a quienes resulten responsables.… pic.twitter.com/W9fcrTLLkg — Partido Verde (@partidoverdemex) July 22, 2026

¿Qué postura fijó el PVEM sobre este caso?

Finalmente, el Partido Verde reiteró su rechazo a toda forma de violencia y refrendó su compromiso con la paz, la legalidad y la seguridad de las comunidades.

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