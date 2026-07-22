Diputados mexicanos rechazan intención de Daniel Ortega de cancelar las elecciones en Nicaragua

La diputada federal, Paulina Rubio, condenó la intención del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de eliminar las elecciones con el pretexto de la intervención de Estados Unidos en los procesos políticos de otras naciones.

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¿Qué postura fijó el PAN sobre las elecciones en Nicaragua?

La legisladora del PAN dijo esperar que el gobierno mexicano dé a conocer una postura de rechazo a esa decisión antidemocrática y autoritaria del presidente nicaragüense, pues hasta hora la presidenta Sheinbaum no ha reaccionado sobre el tema, y en cambio ha hecho severas críticas a posiciones con las que se puede o no estar de acuerdo, como las de Natalia Torres quien propone hacer selectivo el voto ciudadano.

“Así que lo que nosotros esperaríamos es un pronunciamiento muy contundente de la Presidenta de la República sobre el rechazo a estas declaraciones, así como se ha pronunciado en contra de ciudadanas comunes y corrientes que simplemente tienen una propuesta de índole electoral, que puede gustarnos o no, pero que todo el aparato del Estado mexicano se le deja ir, estaríamos esperando que siendo jefa del Estado mexicano que de igual manera se pronunciara respecto a estas declaraciones que obviamente limitan la determinación del pueblo de Nicaragua”. —

🇳🇮#AHORA - El momento en que el régimen de Daniel Ortega anuncia que en Nicaragua no habrá más elecciones, con el fin de evitar que la oposición llegue al poder.pic.twitter.com/FFYkBAAVnf — DatoWorld (@DatosAme24) July 20, 2026

¿Qué dijo Ricardo Monreal sobre la propuesta?

Otro de los legisladores que reaccionaron a esta pretensión del presidente Daniel Ortega fue el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien, por cierto, hace unos meses presentó una iniciativa de ley en contra de la intervención extranjera en procesos electorales en México.

El zacatecano calificó esa intención del presidente de Nicaragua de totalitarismo.

“El presidente Daniel Ortega ha declarado que no habrá elecciones ya en su país, por el temor de que los yanquis, dice él, se apoderen del país o que Somoza y sus seguidores regresen a gobernar Nicaragua. Es un despropósito, creo que, a nadie, a ningún ciudadano en el mundo se le puede privar de llevar a cabo elecciones y elegir a sus gobernantes de manera democrática, es el totalitarismo”.

Ambos legisladores coincidieron en que los organismos internacionales deberían pronunciarse en contra de tal pretensión en Nicaragua.

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