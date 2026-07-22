CFE garantiza un suministro eléctrico confiable durante el Mundial 2026

MX- (CFE) concluyó con éxito el operativo para garantizar un suministro eléctrico confiable durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 / Agencias

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) concluyó con éxito el operativo especial, implementado del 4 de febrero al 19 de julio, para garantizar un suministro eléctrico confiable durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos internacionales de mayor relevancia para México.

Como parte de la estrategia coordinada por el Gobierno de México, desarrolló un plan integral de prevención, mantenimiento y atención operativa para asegurar la continuidad del servicio eléctrico en estadios, aeropuertos, sistemas de transporte y otros inmuebles estratégicos, fortaleciendo además la infraestructura que seguirá beneficiando a millones de usuarios una vez concluido el evento.

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Entre las principales acciones realizadas destacan:

Fortalecimiento de la infraestructura eléctrica

Mantenimiento y modernización de subestaciones, líneas de transmisión y distribución, transformadores, redes subterráneas y sistemas de fibra óptica.

Mayor confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional

Incremento de la disponibilidad de generación mediante mantenimiento preventivo e incorporación de nueva capacidad, lo que permitió atender la demanda y mantener márgenes de reserva operativa superiores a los niveles establecidos como seguros por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

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Inspección de más de 1,200 kilómetros de redes de transmisión y distribución, así como del 100% de los circuitos principales y de respaldo que abastecen los inmuebles estratégicos.

Obras y acciones estratégicas

Ejecución de más de 3,000 mejoras en la red eléctrica

Modificación de 15 cruces de líneas para fortalecer la movilidad y conectividad del Área Metropolitana de Monterrey

Modernización de 81 equipos primarios en 44 subestaciones de Quintana Roo

Como parte del operativo, la CFE desplegó 680 trabajadoras y trabajadores electricistas organizados en equipos especializados, con presencia permanente en instalaciones prioritarias para atender de manera inmediata cualquier eventualidad.

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Asimismo, mantuvo un esquema de monitoreo permanente las 24 horas desde sus Centros de Control, con guardias operativas en circuitos y subestaciones, así como disponibilidad inmediata de generadores, torres de iluminación, materiales y equipos especializados para responder oportunamente ante cualquier contingencia.

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Estas acciones se realizaron en coordinación con las secretarías de Gobernación; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. De igual forma, se mantuvo una estrecha colaboración con los gobiernos de las entidades sede y de los estados que registraron una alta afluencia turística durante el Mundial.

Con este operativo, la CFE reafirma su capacidad técnica, operativa y de planeación para garantizar un suministro eléctrico confiable, fortalecer la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y contribuir al éxito de los proyectos estratégicos que impulsan el desarrollo de México.