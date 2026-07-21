SICT confirma cambios en las casetas de CAPUFE: así podrás pagar con TAG y cruzar más rápido

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) avanza en la modernización de las plazas de cobro administradas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), con el objetivo de ampliar el pago electrónico y reducir gradualmente el uso de efectivo en las autopistas federales.

La dependencia encabezada por Jesús Antonio Esteva Medina informó que los 1,050 carriles de las 129 plazas de cobro operadas por CAPUFE ya cuentan con sistema electrónico de telepeaje. Esta infraestructura permitirá avanzar hacia el esquema denominado Cero Efectivo, además de agilizar el tránsito vehicular y disminuir las filas en las casetas.

Los 1,050 carriles de las plazas de cobro operadas por CAPUFE ya cuentan con sistema de telepeaje, informó la SICT. Capufe Ampliar

La actualización se realiza en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). De acuerdo con la SICT, la estrategia busca mejorar la movilidad, aumentar la seguridad en las operaciones y facilitar la experiencia de millones de personas que utilizan las carreteras del país.

¿Cómo funcionará el pago electrónico en las casetas de CAPUFE?

El telepeaje permite cubrir la cuota de una autopista mediante un dispositivo electrónico conocido como TAG, instalado generalmente en el parabrisas del automóvil.

Cuando el vehículo pasa por un carril habilitado, los lectores electrónicos detectan el dispositivo y realizan automáticamente el cobro en la cuenta asociada. Para que la operación se complete, el TAG debe estar activo y contar con saldo o una forma de pago válida.

Con el telepeaje, el cobro en las casetas puede realizarse en aproximadamente 10 segundos mediante un TAG. Capufe Ampliar

CAPUFE explica que el sistema IAVE permite pagar automáticamente al cruzar una caseta, consultar movimientos, recargar saldo y administrar varios dispositivos desde una misma cuenta. La cobertura depende de las autopistas y concesiones compatibles.

¿Cuánto tiempo se ahorrará con el telepeaje?

Según la información difundida por la SICT, un pago realizado en efectivo puede tardar alrededor de un minuto, mientras que una operación electrónica puede completarse en aproximadamente 10 segundos.

La reducción del tiempo por vehículo puede ayudar a mantener un flujo más constante, principalmente durante fines de semana, vacaciones, puentes y periodos de alta demanda.

La modernización de las casetas forma parte de la estrategia del Gobierno de México para impulsar el esquema Cero Efectivo. Capufe Ampliar

El pago electrónico también evita el intercambio de monedas, billetes y comprobantes entre el conductor y el personal de las casetas, lo que disminuye el manejo de efectivo y fortalece la seguridad operativa.

¿Las casetas dejarán de aceptar efectivo inmediatamente?

La instalación del sistema en todos los carriles no significa necesariamente que el efectivo desaparecerá de manera inmediata. La SICT indicó que el objetivo es reducirlo gradualmente y avanzar hacia el modelo Cero Efectivo.

Por ello, los usuarios deberán mantenerse atentos a los avisos oficiales de CAPUFE sobre la fecha y las condiciones en que cada plaza modificará sus formas de pago.

Antes de viajar, es recomendable revisar la cobertura del TAG, verificar que esté correctamente colocado y confirmar que tenga saldo suficiente. La modernización representa un cambio importante en las autopistas federales: cruces más rápidos, menor manejo de efectivo y una operación basada cada vez más en herramientas digitales.