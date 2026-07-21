Pronóstico del clima miércoles 22 de julio 2026: a qué hora va a llover en la CDMX y Edomex

El pronóstico del clima para este miércoles 22 de julio de 2026 anticipa una jornada con ambiente fresco por la mañana, temperaturas templadas durante la tarde y condiciones favorables para lluvias y chubascos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Valle de México mantendrá cielo de medio nublado a nublado conforme avance el día, debido al ingreso de humedad y a la inestabilidad atmosférica que continuará favoreciendo precipitaciones vespertinas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México prevé que las lluvias comiencen entre las 15:00 y las 18:00 horas, con mayor intensidad en el sur, poniente y zonas altas de la capital. También existe posibilidad de actividad eléctrica y caída de granizo en algunos puntos.

¿A qué hora lloverá este miércoles en la CDMX y Edomex?

Las primeras precipitaciones podrían presentarse durante la tarde, aunque en algunos municipios del Estado de México podrían registrarse chubascos desde las primeras horas vespertinas.

En municipios como Toluca, el pronóstico indica una probabilidad de lluvia de hasta 90 %, mientras que en el Valle de México las lluvias se concentrarán principalmente entre la tarde y la noche.

Temperaturas previstas para el Valle de México

Para este miércoles se esperan temperaturas máximas de 26 a 28 grados Celsius en la Ciudad de México, mientras que las mínimas oscilarán entre 13 y 15 grados.

En el Estado de México, especialmente en zonas altas, el ambiente será más fresco durante la mañana y la noche, mientras que por la tarde se mantendrá templado antes del desarrollo de nubosidad y lluvias.

Recomendaciones por lluvias este 22 de julio

Las autoridades recomiendan llevar paraguas o impermeable si realizarás actividades por la tarde, además de manejar con precaución debido a la reducción de visibilidad y posibles encharcamientos.

También se aconseja mantenerse atento a los avisos del SMN, Conagua y Protección Civil, ya que la intensidad de las lluvias puede variar durante el día y presentarse descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo en algunas zonas del Valle de México.