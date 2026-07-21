MX- El titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina y el gobernador, Víctor Castro Cosío, dieron el banderazo para el arranque de los trabajos / Agencias

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y el gobierno de Baja California Sur, dieron el banderazo para el arranque de los trabajos de construcción y modernización de la carretera Bahía Asunción-Punta Prieta, en el municipio de Mulegé.

Durante el evento, el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, acompañado del gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, y la presidenta municipal de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio, aseguró que con estas obras en el gobierno de la Cuarta Transformación “pensamos en disminuir desigualdades, hacer justicia y ayudar a los que menos tienen; ese es nuestro pensamiento cuando estamos construyendo estos caminos”.

MX- Inicia construcción de carretera Bahía Asunción-Punta Prieta en BCS / Agencias Ampliar

La modernización de esta carretera impulsará la conectividad y el desarrollo social y económico del norte de Baja California Sur, en beneficio de 5 mil 670 habitantes; la meta en 2026 es atender 10.5 de kilómetros con una inversión de 145.56 millones de pesos.

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En esta primera etapa, la SICT aportará 95.56 mdp para la intervención de 7 km y la construcción de cuatro vados, en tanto que el gobierno estatal destinará 50 mdp para 3.5 km, tres vados y una carpeta asfáltica.

Este año se llevará a cabo el tratamiento de terracerías, construcción de obras de drenaje tipo vado de concreto hidráulico MR-42, obras complementarias, pavimentación con carpeta asfáltica y la instalación de señalamiento horizontal y vertical.

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Durante este proceso, los trabajos detonarán la economía local con la generación de 145 empleos directos y 580 indirectos.

Además, mejorará sustancialmente la conectividad de la zona Pacífico Norte del estado e incrementará la competitividad comercial del sector pesquero local al agilizar el traslado de productos hacia los mercados regionales.

Cabe destacar que para 2027 se prevé la atención de 18.96 kilómetros adicionales (16.10 km de línea troncal y 2.86 km de ramal) para conectar de manera definitiva a la comunidad de Punta Prieta, y consolidar la modernización de este corredor vial.

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En su oportunidad, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, agradeció el apoyo del titular de la SICT con las obras que se realizan en la entidad y anunció la próxima entrega de dos trenes de pavimentación “va a mandar dos trenes de bacheo con todo el equipo, uno para el norte y otro para el sur. Nos los van a empezar a entregar, yo creo que para agosto”.

Con estas acciones, la administración de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirma su compromiso de sumar esfuerzos para abatir el rezago en las vías de comunicación y llevar justicia social a las comunidades más alejadas del país.