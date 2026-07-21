Gobierno de la CDMX desmiente acusaciones de Movimiento Ciudadano sobre uso de recursos

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México desmintieron las acusaciones formuladas por representantes de Movimiento Ciudadano sobre un presunto uso indebido de recursos públicos.

¿Qué respondió el Gobierno CDMX a las acusaciones de Movimiento Ciudadano?

Lo anterior luego de que Salomón Chertorivski, presidente del Consejo Consultivo Nacional de MC, señaló de manera recurrente a Clara Brugada Molina por presuntas inconsistencias en el manejo del presupuesto público, señalando opacidad en las contrataciones destinadas a proyectos prioritarios, incluidas las obras de infraestructura de cara al Mundial de Fútbol, y acusando el uso electoral o desvío de recursos públicos en programas y ejecuciones de obra.

Por medio de un comunicado, los titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton Falcón, y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), José Mario Esparza Hernández, aseguraron que el desarrollo de las obras hidráulicas se apega estrictamente a la normatividad presupuestal vigente y lamentaron la difusión de señalamientos sin sustento probatorio.

¿Cómo justifican el uso de los recursos públicos?

Para respaldar la legalidad de la gestión, señala la tarjeta informativa, la SAF habilitó desde hace varias semanas un portal de consulta pública que ya supera los cinco millones de visitas, donde la ciudadanía puede verificar los datos vinculados a las obras destinadas al Mundial.

De Botton Falcón explicó que cada proyecto cuenta con trazabilidad financiera total, cubriendo desde la aprobación del presupuesto hasta el pago mediante facturación electrónica. Además, destacó un incremento presupuestal del 46% para SEGIAGUA entre 2024 y 2026, al pasar de 13 mil 266 millones a 19 mil millones de pesos, reforzando la capacidad de respuesta de la capital.

¿Qué resultados reportan las obras contra inundaciones?

Por su parte, Esparza Hernández subrayó que las obras ejecutadas por instrucción de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, están generando resultados positivos evidentes durante la actual temporada de lluvias, la cual ha registrado en marzo un volumen de precipitación cinco veces superior al de 2025 y a los promedios históricos.

A pesar de este incremento en las lluvias, las afectaciones en diversas colonias han disminuido drásticamente gracias a acciones como el operativo Tlaloque, la construcción de colectores, cárcamos de bombeo, desazolve de vasos reguladores e instalación de plantas de bombeo emergentes.

Entre los casos más destacados se encuentra la colonia Ejército de Oriente, en Iztapalapa, donde una inversión de 140 millones de pesos en un nuevo colector redujo las afectaciones en un 99% y recortó los tiempos de atención de 72 horas a tan solo 30 minutos. Del mismo modo, en la colonia San Lorenzo de la misma alcaldía, se destinaron 128 millones de pesos que permitieron erradicar los reportes por inundaciones, pasando de 76 incidencias a cero.

Los funcionarios reiteraron que los más de tres mil 300 millones de pesos ejercidos en obras de drenaje se manejan bajo esquemas de transparencia y rendición de cuentas.

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