Netflix lleva el terror a otro nivel con Unhinged

El terror ya no solo se ve, ahora también se juega

Netflix continúa ampliando su apuesta por los videojuegos con el lanzamiento de Unhinged, una experiencia interactiva que rompe la barrera entre el espectador y el protagonista. Desarrollado por Night School Studio, el equipo detrás del exitoso Oxenfree, el título propone una aventura de terror en primera persona que convierte al jugador en parte esencial de la historia.

A diferencia de un videojuego tradicional, este juego está diseñado para sentirse como un episodio interactivo de una serie. La partida dura alrededor de 30 minutos, tiempo suficiente para mantener la tensión al máximo mientras cada decisión puede cambiar el destino de los personajes.

El celular se convierte en la herramienta para sobrevivir

La principal innovación de Unhinged está en su forma de jugar. Una vez iniciado el título desde la aplicación de Netflix en un televisor compatible, el usuario escanea un código QR con su teléfono celular, que automáticamente se transforma en el control del juego.

Pero el smartphone no solo sirve para mover al personaje. También funciona como la linterna con la que se exploran los escenarios oscuros, recibe llamadas y mensajes de otros personajes y permite tomar decisiones críticas en cuestión de segundos. Cada acción modifica el desarrollo de la historia y puede marcar la diferencia entre escapar o morir.

El celular sirve para jugar. / Xavier Lorenzo Ampliar

Una historia de suspenso con grandes voces

La trama sigue a Ava, una joven atrapada en su edificio durante una intensa tormenta mientras un peligroso intruso acecha cada rincón. Desde el apartamento contiguo, su mejor amiga intenta ayudarla a mantenerse con vida, aunque dependerá completamente de las decisiones del jugador.

La experiencia cuenta con las voces de Zoë Kravitz, Sadie Sink y Troy Baker, tres figuras reconocidas tanto en el cine como en el mundo de los videojuegos, lo que refuerza el carácter cinematográfico de la producción.

Dos formas de experimentar el miedo

Netflix pensó tanto en quienes buscan disfrutar la historia como en quienes desean un reto mayor. Por ello, Unhinged ofrece un Modo Historia, donde los jugadores pueden avanzar sin la presión del tiempo, y un Modo Estándar, que exige reflejos rápidos para reaccionar antes de que el peligro alcance al personaje. Si una decisión resulta fatal, será necesario regresar al último punto de control para volver a intentarlo.

Gracias a sus múltiples caminos narrativos, cada partida puede desarrollarse de manera distinta, incentivando a los usuarios a regresar para descubrir nuevos desenlaces y alternativas ocultas.

Televisión / SimpleImages Ampliar

Netflix busca reinventar el entretenimiento

Este es un nuevo paso en la estrategia para fusionar videojuegos y streaming. La compañía pretende ofrecer experiencias accesibles para cualquier suscriptor, incluso para quienes nunca han jugado un videojuego, apostando por mecánicas sencillas, historias envolventes y sesiones cortas que recuerdan la duración de un episodio de televisión.

Disponible desde el 30 de junio, este juego forma parte del catálogo sin costo adicional para los suscriptores, sin anuncios y sin compras dentro de la aplicación. La propuesta demuestra que el futuro del entretenimiento podría estar en experiencias donde mirar una historia ya no sea suficiente: ahora también habrá que sobrevivirla.