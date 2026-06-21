Sheinbaum inaugura central de ciclo combinado para reforzar energía en Baja California

Con el objetivo de fortalecer la seguridad energética, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración de la central ciclo combinado, un proyecto que dijo, apoyará al bienestar de más de 1.5 millones de personas.

¿Qué impacto tendrá la nueva Central de Ciclo Combinado?

Desde Baja California la Primera Mandataria recordó que se buscará durante su administración instalar, 32 mil wats adicionales, de ello, 22 mil de energías renovables la gran mayoría de CFE y en algunos casos con inversión mixta.

“En el sexenio anterior fueron seis plantas, ¿no? ¿O cuántas? 6, de ciclo combinado que hoy estamos nosotros inaugurando. Y ahora nosotros tenemos la intención de generar o de instalar alrededor de 32,000 MW adicionales. Esta visión de que la producción de energía en México tiene que tener al menos 3 características: la primera es garantizar soberanía nacional, la segunda es disminuir sus impactos ambientales, sustentabilidad, y la tercera es justicia social. Las tres son indispensables para el desarrollo del sector eléctrico nacional”.

¿Qué otras acciones anunció para mejorar el servicio eléctrico?

Recordó que cuando llegó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Federal de Electricidad, generaba el 30% de toda la energía eléctrica del país, después 54% y en este gobierno se avanzará al 60%. En el mejoramiento de la energía eléctrica de un estado que dijo, llega a tener temperaturas de hasta 50 grados, la Jefa del Ejecutivo Federal anunció por su parte que se sustituirá la distribución eléctrica con cuatro mil postes nuevos para evitar las interrupciones del servicio.

Por su parte Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, anunció que este año se tuvo un subsidio de mil 485 millones de pesos para tarifas eléctricas de Mexicali y San Felipe, que beneficiará a mis de un millón 370 mil personas.

Síguenos en Google News y encuentra más información