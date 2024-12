Nicko McBrain deja Iron Maiden tras 42 años en la agrupación.

Nicko McBrain, cuyo nombre real es Michael Henry McBrain, baterista de Iron Maiden, anunció que dejará la banda tras 42 años juntos. La noticia fue dada a conocer a través del sitio oficial de la agrupación británica, quien aseguró que el 7 de diciembre será su último concierto’.

El anuncio llega un año después de que el integrante reveló que se estaba recuperando de un derrame cerebral que sufrió en enero de 2023, el cual lo dejó paralizado del lado derecho de su hombro hacia abajo.

Igualmente, su despedida se presenta poco tiempo después de la muerte del líder y vocalista principal del grupo, Paul Di’Anno, en octubre.

“Después de pensarlo mucho, con tristeza y alegría, anuncio mi decisión de dar un paso atrás y alejarme del estrés de las giras extensas. Hoy, sábado 7 de diciembre, en Sao Paulo tendré mi último concierto con Iron Maiden. Le deseo a la banda mucho éxito en el futuro.”

“Sin embargo, seguiré siendo parte de la familia Iron Maiden y trabajaré en una variedad de proyectos que mis representantes de siempre, Rod Smallwood y Andy Taylor, tienen en mente para mí. También trabajaré en una variedad de proyectos personales y me concentraré en mis negocios y emprendimientos existentes, incluidos The British Drum Company, Drum One de Nicko McBrain, Titanium Tart y, por supuesto, Rock-N-Roll Ribs.” Señaló el baterista británico en el sitio oficial de la banda.

Asimismo, se pronunció respecto a la gira, dedicó un mensaje de agradecimiento y despedidas a todos los seguidores de Iron Maiden, y expresó su aprecio por su familia.

“¿Qué puedo decir? ¡Estar de gira con Maiden durante los últimos 42 años ha sido un viaje increíble! A mis seguidores más fieles, ustedes hicieron que todo valiera la pena y los amo. A mi esposa, Rebecca, ustedes lo hicieron infinitamente más fácil y los amo. A mis hijos, Justin y Nicholas, gracias por comprender las ausencias y los amo. A mis amigos que siempre están ahí para mí, ¡los amo! A mis compañeros de banda, ustedes hicieron que fuera un sueño hecho realidad y ¡los amo!”.