Diputados del PT rechzan presupuesto alternativo del PAN... "no es viable"

El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, rechazó la propuesta de Presupuesto alternativo que presentó este jueves la bancada del PAN y que busca reasignar más de 416 mil millones de pesos.

Consideró que esa propuesta no tiene viabilidad y lo que buscan los panistas es volver a la época de los moches, en la que se designaban recursos mediante compadrazgos para favorecer a un determinado municipio o gobernador, eso se acabó, no hay forma de atender esa sugerencia de la oposición.

“Ese presupuesto alterno es de risa, no, no hay forma es como el que quería presentar el PRI en las legislaturas anteriores. No tiene viabilidad ningún presupuesto alterno y tampoco tiene viabilidad el concepto ese de que regrese el tema de los recursos etiquetados, el tema de los moches. La asignación de presupuestos desde aquí para un municipio o para un gobernador o para un grupo social, no, eso se acabó, no hay forma”.

Y es que los legisladores del blanquiazul propusieron reasignaciones o recortes al gasto proyectado por la Secretaría de Hacienda para el año próximo en importantes rubros.

El diputado Héctor Saúl Téllez explicó que el presupuesto alternativo panista recomienda reorientar 4.4 por ciento de los 9.3 billones de pesos que contempla el PEF 2025.

Por ejemplo, mencionó que se busca que se reduzcan a la mitad los 40 mil millones de pesos que se van a destinar al Tren Maya, recortar el 100 por ciento del dinero que se destina al pago de la deuda del Fobaproa y reducir en cerca de un 40 por ciento los dineros que se destinarán a la Refinería de Pemex en Dos Bocas, Tabasco, entre otros.

“Hemos elaborado esta propuesta de Presupuesto 2025, creemos que el Tren Maya es un barril sin fondo, también proponemos cero pesos para el IPAB y Fobaproa para 2025, no podemos concebir desde Acción Nacional injusta que representa el pago de deudores de la banca ese movimiento representaría una bolsa de 52 mil 400 millones de pesos”.

Además, la bancada del PAN en San Lázaro busca hacer reasignaciones también para dotar de mayores recursos, por ejemplo, a la estrategia de seguridad para incrementar en más de 42 mil millones de pesos.

