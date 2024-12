Invasión de EUA no es escenario, de todas formas está el Himno Nacional: Sheinbaum

Con un “no va a ocurrir” la presidenta Claudia Sheinbaum descartó la posibilidad que el gobierno de Estados Unidos, que liderará Donald Trump, ejerza la “invasión suave” contra México como de acuerdo, a la revista Rolling Stone, estudia el equipo de trabajo del próximo mandatario estadounidense para combatir a los cárteles de la droga provenientes de nuestro país.

Durante la mañanera, la Primera Mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad que el Ejército Mexicano se encuentre listo para enfrentar una situación así, a lo que enfatizó que de todas formas existe el Himno Nacional Mexicano.

“No va a ocurrir, va a haber una buena relación con el presidente Trump, en la última llamada que tuvimos hablamos de la colaboración con respecto a nuestra soberanía y él estuvo de acuerdo, me preguntó que en qué se podría colaborar y le dije que ya habría tiempo para trabajar en varios temas, pero en particular en inteligencia e investigación, lo hace la Fiscalía con respeto a la soberanía, lo hacen las fuerzas de seguridad y así va a ser, no va a haber una invasión, no es un escenario que tengamos en mente, y de todas maneras tenemos nuestro Himno Nacional”.

Sheinbaum Pardo indicó que aunque confía en el diálogo que tendrán los equipos una vez que Trump asuma el cargo, adelantó que ya se trabaja en los puntos que tendrá el plan a implementar ante una posible deportación masiva de inmigrantes, entre ellos dijo, está la defensa de los indocumentados mexicanos.

“Es nuestra obligación, entonces también estamos trabajando en ello en caso de que se diera una deportación masiva, pero la primera atención tiene que ser en los consulados mexicanos, estamos haciendo un programa para mayor contratación de abogados y abogadas, que atiendan a nuestros hermanos allá, más muchas otras cosas de atención a los consulados y si llegan aquí a territorio nacional, tienen que ser recibidos por el gobierno de México”.

-¿México le va a solucionar el problema migratorio a Estados Unidos?

-Vamos a colaborar como en otros temas, nosotros siempre ponemos el interés de México por encima de todo, pero tenemos una colaboración y una relación”.

Así mismo aunque reconoció que Estados Unidos ha dado algunas medidas como los permisos de trabajo legal, comentó que su administración insistirá en la necesidad de brindar apoyos en los países donde más gente sale buscando otras oportunidades y que fueron implementados desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“En el momento que tengamos ya el diálogo formal con el presidente Trump y su equipo hablaremos estos temas incluida la migración, previo a ello, nosotros hemos planteado que tenemos una estrategia humanitaria que atiende a los migrantes antes de llegar a la frontera norte, y que así como México apoya a Honduras, a El Salvador, a Guatemala con personas que se integran al programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, vamos a seguir insistiendo, pueden no estar de acuerdo pero nosotros tenemos que insistirlo, que la mejor manera de disminuir la migración, si ese es su interés, pues es atendiendo de fondo la causa de la migración”.

Así mismo, la Jefa del Ejecutivo Federal refirió que México mantendrá manifestándose en contra de los bloqueos que se tienen contra países como Venezuela y Cuba, ya que, dijo, no benefician en nada y al contrario perjudican a la población. Por último, fue cuestionada si acudirá a la toma de protesta de Donald Trump el próximo 20 de enero; sin embargo, aclaró que por ahora no se han enviado invitaciones a jefes de Estado.