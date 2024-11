Necesaria una reforma que no destruya la carrera judicial: Norma Piña

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, reconoció que era necesaria una reforma pero sin que destruya la carrera judicial.

Al participar en la inauguración de la 19ª. Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, bajo el tema de “justicia social, los retos para las personas juzgadoras en México”, expuso que no sólo se atacó al Poder Judicial, sino a toda la República.

🔴#EnVivo XIX Asamblea General Ordinaria @AMIJMX: Reforma Judicial. Los retos para las personas juzgadoras en México.https://t.co/eUaavYGAJU — Suprema Corte (@SCJN) November 29, 2024

La también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, dijo que la justicia no sólo es una cuestión de leyes y tribunales, sino también de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad, que involucra a todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el país.

“Pero no podemos caer en la salida fácil, el contexto tan complejo que se vive en México no permite la improvisación y mucho menos de esta magnitud, y de consecuencias, hasta ahora, predecibles. Ninguna falla del sistema de justicia justifica la eliminación de tajo de la carrera judicial, menos aún el establecimiento de un modelo que según la experiencia, no sólo no abona a la impartición de justicia, sino que la politiza”.

Piña Hernández destacó que la existencia de un poder judicial independiente autónomo y ajeno a los bienes de la política es un requisito indispensable para la defensa de la democracia que tanto trabajo ha costado construir.

La Ministra Presidenta de #LaCorte afirmó que la existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia. https://t.co/R34IU3y8ya pic.twitter.com/n7H3caWF8S — Suprema Corte (@SCJN) November 29, 2024

Asimismo, expuso que la realidad en la que se vive los impulsa a demostrar y reafirmar su convicción de servir a la sociedad con profesionalismo, excelencia, integridad y responsabilidad.

“Las y los jueces hemos hablado por justas sentencias, es plenamente conocido sin opacidad alguna, al contrario, con la máxima publicidad como lo establece la ley, ahí está nuestro legado y ahí seguirá, lo que nos permitirá en el porvenir seguir caminando erguidos y ver de frente a la sociedad, al presente y porvenir que habrá de ponderar lo que hicimos por la defensa de la democracia en nuestro país”.

Síguenos en Google News y encuentra más información