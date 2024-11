Las presiones aumentarán, pero tenemos listo el tablero de ajedrez para el T-MEC: Marcelo Ebrard

Mercancía incautada ayer no cumple con las normas mexicanas, están fuera de cualquier norma, el origen no importa, pero no vamos a permitir que esto siga sucediendo y afectando a la industria nacional, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casubon, quien negó que esta incautación tenga que ver con la revisión del T-MEC, aseguró en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin.

“Este es el inicio de una estrategia instruida por la presidenta, y en coordinación con el SAT, Profeco y los gobiernos estatales”, lo que se hizo fue aplicar la extinción de dominio y se continuará con este tipo de operativos en todo el país.

Sobre la extinción de órganos autónomos recientemente avalada, señaló que para la revisión del T-MEC “no incurriríamos en ningún tipo de modificación de los acuerdos contractuales con Estados Unidos y Canadá”, “no calculo que sea un tema relevante en las negociaciones que vamos a tener el año que entra”.

Aseguró que en Estados Unidos “las preocupaciones son otras”, y son “respecto a China y su creciente competitividad”, principalmente en electromovilidad. Reconoció que México no tiene un arancel de 100, no se consideró razonable, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, quien tuvo en 2023 una tasa de crecimiento de 2 mil 500 por ciento en las importaciones de autos chinos.

Otra preocupación de Estados Unidos, dijo, es maximizar sus ventajas respecto a México, pero eso dijo, “no va a cambiar”, ya que dijo “conozco al representante de comercio de Estados Unidos, y conozco cuáles ser sus puntos y sus prioridades”.

Las prioridades de México: “favorecer la competitividad del establishment de lo que se ha construido en los últimos años”

Y reconoció que “General Motors, Ford y Stellantis no habrían sobrevivido si no estuvieran en México, y lo que tenemos que hacer es profundizar esa relación”

Las prioridades de Estados Unidos serán aumentar sus ventajas comparativas, como la “ley chips de Biden que es contraria y violatoria al T-MEC”.

Reconoció que “las presiones aumentarán”, pero aseguró “estamos preparados para ir a la negociación, tenemos el tablero de ajedrez previsto”.

La propuesta sobre migración y fentanilo, no podrá afectar la soberanía de México, aseguro, y auguró que “vamos a tener un proceso en el primer semestre del 25 con estrés y algún grado de incertidumbre, pero también una negociación que concluirá con la estabilidad de los dos países porque nos conviene”. “Estados Unidos no puede hacer un plan si México no le ayuda”, concluyó.