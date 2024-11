Animales rescatados en la Narvarte tienen signos de maltrato: FGJCDMX

La Fiscalía de Justicia Capitalina informó que con base a un dictamen veterinario se determinó que los animales rescatados el pasado martes de un refugio de la colonia Narvarte Poniente presentan, signos de maltrato.

Lo anterior debido a la falta de cuidado y por las condiciones del inmueble, reveló el encargado de despacho de la Fiscalía, Ulises Lara.

“Se encuentra bajo el resguardo y vigilancia médica del personal especializado. Les reitero que los animales no humanos que fueron rescatados específicamente esta semana por personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), se encuentran resguardados, sanos y salvos”.

Derivado de una denuncia ciudadana por posible descuido y maltrato en un refugio para animales, personal de la #FiscalíaCDMX, en coordinación con elementos de la @SSC_CDMX y de la @PAOTmx, rescató a 24 seres sintientes de la especie canina, así como 29 palomas, luego de ejecutar…

Al respecto, Sonia Paredes, fundadora del refugio “En busca de un hogar” y quien fue detenida por agentes de la Fiscalía en el operativo, reconoció que los 24 perros que le fueron asegurados estaban en lugares que no son adecuados.

“Que estén en zonas abiertas, que les dé el sol, el aire y todo lo que tú quieras. Pero yo creo que los que hemos tenido un perro y sabemos que ponerles una casa de plástico no es suficiente en esta temporada, ni cuando hace sol porque hasta el plástico se calienta y no tienen donde meterse. Y que los perros se pelean estando libres, o sea, no es lo ideal”.

Lara señaló que en la denuncia hicieron referencia a que los gatos, perros y aves vivían con gran acumulación de residuos y desechos contaminantes en el inmueble, por lo que no tenían una vida digna.

Sin embargo, no dio a conocer más información del caso, como qué pasará con ellos, así como si podrá volver a operar el refugio.

