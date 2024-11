Seguiré trabajando para que la justicia sea herramienta de mejora para la sociedad: Aguilar Morales

En el marco de la ceremonia de develación de placas “Reconocimiento Iberoamericano de Sentencias con Perspectiva de Género” realizada en el Auditorio Iglesias Calderón dentro de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la ministra presidenta de este alto tribunal Norma Lucía Píña Hernández, dio la despedida al ministro Luis María Aguilar Morales quien al cumplir 15 años de servicio dejará el cargo oficialmente a partir del próximo sábado.

Al hacer uso de la palabra Piña Hernández se detuvo para hacer una mención muy especial para Aguilar Morales, quien, después de 15 años, estará participando en su última sesión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Querido Luis, el día que llegué a esta Suprema Corte me abriste sus puertas en tu calidad de presidente. El día que el pleno me eligió su presidenta, me tomaste la protesta correspondiente en tu calidad de decano. Y hoy tengo el honor en mi calidad, no solo de compañera, sino de amiga, de despedirte y darte mi más cálido reconocimiento.”, manifestó la ministra presidenta de la SCJN.

Al hacer uso de la palabra, el ministro Luis María Aguilar Morales, destacó en su mensaje la difícil situación de la Judicatura en México y la importancia de la independencia judicial en la impartición de justicia. Enfatizó la necesidad de mantener jueces imparciales que no se dejen influir por factores externos, especialmente en un contexto donde pueden surgir presiones de poderes fácticos, y agradeció el reconocimiento recibido y se comprometió a continuar trabajando por la justicia en el país.

“Agradezco este reconocimiento y reitero que desde donde me encuentre seguiré trabajando para que la justicia siga siendo una herramienta para la mejora de nuestra sociedad, especialmente en tiempos de cambio tan difíciles. Les exhorto a todos y especialmente a los jóvenes a que sigamos impulsando estos derechos y defendiendo la independencia de la judicatura”.

Antes y en correspondencia al reconocimiento de la ministra presidenta a su trayectoria, Aguilar Morales hizo lo propio destacando el papel de Piña Hernández como la primera mujer al frente del alto tribunal constitucional

“Ahora tenemos a una mujer, la primera mujer en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del todavía Consejo de la Judicatura Federal. Una responsabilidad enorme me tocó experimentarla, pero que además de su sensibilidad como ministra y como jurista, tiene esa otra grandísima cualidad que es el de la mujer, el de ser mujer, y de tener una percepción muy especial, distinta de las que tenemos los hombres, que somos además demasiado directos y a veces no percibimos algunas de las cuestiones que están involucradas en el mismo tema”.

Aguilar Morales fue designado Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Senado de la República, el primero de diciembre de 2009, y ocupó el cargo de presidente del máximo tribunal constitucional y del Consejo de la Judicatura Federal para el periodo de enero 2015 a diciembre 2018.