INFORMAN SENER Y CFE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN PARA COMUNIDADES INDÍGENAS

VICTORIA DE DURANGO, DURANGO.- En cumplimiento a la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se llevó a cabo una reunión de trabajo con pueblos originarios, en referencia al Plan de Justicia para los pueblos O’dam-Aúdam, Wixárika y Meshikan donde se abordaron los avances del programa de electrificación para Durango.

En la reunión participaron 23 autoridades tradicionales y comisariados de bienes comunales, así como servidores públicos de la Secretaría de Energía (SENER), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), del gobierno del estado y de la presidencia municipal de El Mezquital.

Durante el encuentro, se destacó que entre 2018 y 2024 se realizaron obras de electrificación para el pueblo O’dam en 190 poblaciones, beneficiando a 14,382 personas; para el pueblo Wixárika se realizaron obras en 43 poblaciones, para 2,687 beneficiarios y para el pueblo Meshikan se benefició a 7,635 personas de 171 poblaciones. En total, fueron beneficiadas 24,704 personas en 404 poblaciones.

“El programa de desarrollo de la Presidenta parte del concepto de Prosperidad Compartida, nosotros estamos convencidos de que, si no hay bienestar en los pueblos indígenas, si no hay bienestar en las comunidades, no hay bienestar en el país”, destacó la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar. “Nuestra idea no es solo electrificar, sino darle seguimiento y supervisar el servicio”.

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, destacó que, independientemente de la atención al servicio de energía eléctrica, la empresa pública también brinda el servicio de internet en beneficio de todas y todos.

Detalló que, en el municipio de Mezquital, 77 localidades cuentan con servicio de telefonía e internet móvil, 51 de ellas a través de la red CFE, de la cual se tienen instaladas 7 antenas. Informó que se instalarán 14 antenas adicionales para llevar el servicio a 39 localidades más, con una cobertura potencial de 6,798 habitantes.

Del 9 de noviembre a la fecha, la CFE implementó un operativo casa por casa, con 216 trabajadoras y trabajadores. En este periodo recorrieron 385 poblaciones y visitaron 6,540 viviendas, e identificaron diversas necesidades para incluir en la cartera del Fondo de Servicio Universal Eléctrico. Esto permitirá beneficiar a 2,880 personas, con 86 proyectos y una inversión de 67 millones de pesos (mdp).

El coordinador general de InfraestructuradelINPI, Hugolino Mendoza Sánchez, subrayó el trabajo que realiza la CFE al efectuar un censo casa por casa para identificar y atender posibles problemáticas y así obtener un diagnóstico participativo. “Al devolver el carácter público a la CFE, en la medida en que tengamos estos servicios básicos, nuestras comunidades podrán tener mejores oportunidades de desarrollo”.

Entre los acuerdos de la reunión se estableció que la siguiente sesión de trabajo, a la cual regresarán la secretaria de Energía y la directora general de la CFE, se realizará en enero de 2025, una vez que avancen los recorridos programados por la CFE, en coordinación con las autoridades tradicionales presentes, en los cuales se atenderán las solicitudes presentadas en esta reunión.

Por parte de las autoridades tradicionales e indígenas participaron: la gobernadora tradicional del pueblo de O’dam de San José de Xoconostle, Virginia Flores Flores; el consejero nacional de los pueblos indígenas del pueblo de A’udam de San BernardinodeMilpillas, José Bonifacio Reyes Barrera,; el gobernador tradicional primero del pueblo de Wixárika de Potrero, Antonio Medina Aguilar; el gobernador tradicional primero del pueblo Mexicanero, Álvaro Jaimes Reyes; el gobernador de O’dam de Santiago de Teneraca, Porfirio Díaz, Santillán, y el gobernador tradicional de Santa María de Ocotán, Severo Santana Caldera.