Trump es el mismo en la vida real y en la televisión: Gerónimo Gutiérrez

Luego de las amenazas arancelarias vertidas por el presidente electo de Estados Unidos contra México, Canadá y China, el exembajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, advirtió que “Trump es en la vida real como es en la televisión, es un negociador brusco, sin duda, pero le gusta negociar, tiene la intención de llegar a un arreglo”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, aseguró “estamos viendo al Donald Trump 2.0 con la misma ideología, pero más método, sus formas diplomáticas son bruscas y poco ortodoxas”, pero aseguró “son el banderazo de salida de una negociación completamente previsible, proceso de revisión del T-MEC, contaminado con tema son comerciales”.

Recordó que la renegociación del TLCAN que derivó en el T-MEC fue exitosa y se cumplió con dos objetivos: conservar un tratado que se mantuviera la frontera abierta y la mayor protección de connacionales en el exterior.

Ahora dijo, “las cosas no son distintas, pero hay que entender que la psicología de Donald Trump son provocaciones y no hay que caer en ellas”; recomendó “descaro” para hacerle frente a Trump y no con formas ortodoxas de diplomacia.

Por lo que dijo, “a México le conviene una revisión rápida, para no generar incertidumbre; lo que implica un escenario sí de alto riesgo para todos, pero también de alto rendimiento, permite hacer cosas que den resultados”, concluyó.