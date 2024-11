Siempre Vivas, Libres, Poderosas e Iguales: Acciones para erradicar la violencia contra mujeres

La secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Dafne Cuevas, habló en entrevista con Karla Santillán sobre Siempre Vivas, Libres, Poderosas e Iguales que son 25 acciones que impulsará el Gobierno capitalino para erradicar la violencia hacia las mujeres.

Principales estrategias:

Acciones de atención a la mujer cuando esta viviendo violencia, que contemplan donde acudir y servicios que ofrece el Gobierno. Acciones de prevención para transfor la realidad que normaliza la violencia. Acciones pensadas en la sensibilización y capacitación para una transformación cultural enfocada en funcionarios públicos quienes dan respuesta y a nivel comunitario.

“Necesitamos que en el territorio, comunidades y unidades habitacionales se genere una profunda noción de defensa para las mujeres y que no tengan que enfrentarse contra un agresor, que haya gente que las pueda proteger, respaldar, que se haga realidad, que las mujeres no estamos solas, que el Gobierno pueda tener estrategias, que la comunidad sepa que la violencia no es natural y acompañe a mujeres para que no sean víctimas”.

La secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México informó que opera la línea *765 para brindar ayuda en donde están involucradas muchas instituciones para una respuesta inmediata con refugios.

El lunes se dio a conocer que se va a incrementar un espacio más grande, una “casa de transición” para las mujeres que sufren violencia con asesoramiento y ayuda económica mediante programas sociales, “pueden estar un tiempo con sus hijos en lo que acomodan su vida”, puntualizó.

Cuevas señaló que existen 27 unidades territoriales en toda la Ciudad de México donde llegan mujeres a pedir acompañamiento para una respuesta permanente y con la creación de las Utopías serán 127, se realizará el reforzamiento de las abogadas de las mujeres para garantizar que estén fuera de peligro y la defensoría va a pasar a tener litigios estratégicos.

“La jefa de Gobierno anuncio el fortalecimiento de este programa, pero también una agencia de empleo para que cambien su situación de dependencia económica para que no permanezcan en ese círculo de violencia… en casos donde haya violencia vicaria, feminicida, van a estar acompañadas no solo en la apertura de carpeta sino en el litigo para alcanzar sentencia y generen justicia”, finalizó.

🟠En el marco del Día Naranja, presentamos la Estrategia “Siempre Vivas, Libres, Poderosas e Iguales”. En la Ciudad de México no toleraremos ningún tipo de violencia contra las mujeres, por ello siempre serán recibidos todos los movimientos que apoyen estas causas. Nos queremos… pic.twitter.com/MT5sasBv99 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 25, 2024

Página web: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México - CDMX

Numero teléfono: 55 55 12 28 36

Síguenos en Google News y encuentra más información