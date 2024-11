Diputados reviven reforma que reduce jornada laboral de 48 a 40 horas

La huelga de hambre que mantiene por segundo día consecutivo la activista María Luisa Liévano frente a la Cámara de Diputados, podría llegar a su fin muy pronto, luego que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Leonel Godoy anunció que revive el dictamen de la reforma constitucional que reduce la jornada semanal laboral, que fue congelada en diciembre del 2023.

Así lo informó la ex diputada federal Susana Prieto Terrazas, quien presentó dicha iniciativa desde el 2022 y que fue aprobada en comisiones, pero quedó congelada pues nunca pasó al Pleno, de hecho, concluyó la pasada legislatura y seguía congelada, pero ahora Leonel Godoy les aseguró que el tema será discutido en este periodo que concluye en diciembre o a más tardar el que inicia en febrero.

“Estoy muy agradecida con el diputado Leonel Godoy por darnos esta ventanita de esperanza, a lo mejor Ricardo Monreal nos dice la voto en febrero o en marzo o haremos lo posible porque sea en abril, y a lo mejor así puedo convencer a la compañera de que levante la huelga de hambre. Sigue vivo el dictamen y no es por la lucha de Susana Prieto sino de mucha gente que en dos años nos la partimos por esta iniciativa y esto es una muy buena noticia, creo que de alguna forma se la debemos a Malú Luévano”.

Diputada Patricia Mercado, visita nuestro campamento, en apoyo al dictamen de reducción de la jornada laboral



Seguimos en espera de fecha para votación@RicardoMonrealA sin noticias del hombre con poder para sacarlo adelante pic.twitter.com/AYkIf0XIk2 — Susana Prieto Terrazas (@terrazas_prieto) November 27, 2024

Y precisamente la abogada laborista Malú Luévano lamentó que se haya tenido que llegar a este extremo para que los legisladores se sensibilizaran y acepten discutir el dictamen de la propuesta de Susana Prieto aprobado en comisiones, y ya no haya necesidad de aprobar las propuestas similares que se han presentado en los últimos días y repetir el proceso legislativo inicial.

“Es muy importante, es un paso muy importante pero no hay que distraernos del objetivo final, qué feo que se haya tenido que recurrir a una huelga de hambre para algo tan sencillo. Sin embargo, avanzamos y no desisto hasta que Monreal nos dé una fecha cierta, que ahora ya sabemos que el dictamen pasa, una fecha cierta del dictamen y no de las iniciativas que se presentaron el día de hoy”.

El diputado de Morena, Manuel Vázquez Arellano, presentó una iniciativa de reforma constitucional para reducir la semana laboral a 40 horas, muy similar a otras que también se parecen a la de Susana Prieto Terrazas.

