Sin respuesta directa de Biden a Sheinbaum sobre “El Mayo” Zambada

Al asegurar que México es bien visto por todos, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó las reuniones bilaterales que mantuvo en la cumbre del G20.

Después de informar que en el acercamiento de 15 minutos que mantuvo con su homólogo de Estados Unidos, Joseph Biden, la Primera Mandataria reconoció que no tuvo una respuesta directa, sobre la solicitud de informar al gobierno mexicano los detalles de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio pasado en Texas. A pesar de ello, comentó que por el momento no contempla preparar una petición formal al próximo presidente Donald Trump.

“Y me parece que si es algo que estamos mencionando públicamente, que lo estamos demandando en esta mañanera del pueblo, es importante también que cuando estás en una reunión bilateral, también se mencione si no imagínense, no es correcto de nuestra parte, el presidente Biden está hasta enero que entrará el presidente Trump y esperamos que previo a que pueda haber comunicación con su equipo y si no ya cuando entre el presidente Trump se establecerán las relaciones bilaterales de alto nivel como debe ser”.

Insistió que el presidente Biden, únicamente escuchó sus palabras, sin que se diera un compromiso al respecto. Ante el cuestionamiento, si existe confianza que el tema quedará claro antes de concluir Biden su gobierno solo dijo, hay que esperar.

“Pues vamos a esperar, está además lo que estás haciendo la Fiscalía (FGR) que es autónomo en las acciones que a su consideración tome en cuenta de las pruebas que está obteniendo”.

Sheinbaum Pardo también habló de su encuentro con el primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, indicó que si bien le expresó las preocupaciones de la entrada del mercado Chino en México, dejó claro que no está de acuerdo con su expulsión, del Tratado Comercial que tienen con Estados Unidos T-Mec.

“Él no está de acuerdo con eso, él está de acuerdo con mantener el tratado con los tres países y fortalecer las relaciones y por eso le hicimos este planteamiento que es muy importante poner en blanco y negro, con datos muy concretos de cómo beneficia el tratado que fue firmado con el propio presidente Trump en su momento… porque hay esta idea que se ha beneficiado México solamente, o que se ha beneficiado Canadá, Estados Unidos se ha beneficiado de una manera muy importante con este tratado entonces es muy importante escribir todo y lo estamos haciendo”.

Señaló que se habló de privilegiar la relación comercial entre América del Norte, pero también tener relaciones con otros países del mundo, algo que, dijo, también habló con el presidente de China, Xi Jinping.