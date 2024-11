Arquitectura hostil es apropiación de los ciudadanos en su entorno: Especialista

La arquitecta y especialista en accesibilidad y diseño universal, Taidde Buenfil, habló en En Fin W sobre la arquitectura hostil o antisocial que se utiliza desde hace siglos para eliminar la sociabilización de las personas en las ciudades con la finalidad de evitar se queden en lugares de manera permanente, esto es “apropiación de los ciudadanos de su entorno, por ende, cuidado de él”.

“De inicio así se pensó, para evitar la permanencia en lugares cuando no quieres que estén ahí, como una limpieza visual”.

Buenfil señaló que como arquitecta no piensan en poner barreras como “macetas con picos de herrería en jardineras”, sino en un espacio para que la gente no se apropie, no permanezca mucho tiempo en un lugar y se deben buscar soluciones que no implique un riesgo a la ciudadanía.

La ciudadanía se apropia de los espacios, la arquitectura da posibilidades para que no tengan la confianza de hacerlo, se puede crear un proyecto para cuidar la comunidad e incluso promover la seguridad, “la arquitectura da mil posibilidades, sobre todo en el entorno”, puntualizó la arquitecta y especialista en accesibilidad y diseño universal.

Al ser cuestionada sobre cuál sería la solución adecuada dijo que implicaría políticas de apoyo y desarrollo para todo tipo de ciudadanía incluyendo las personas sin hogar o en situación de calle para atender a la población y no que sea a través de la arquitectura hostil, “si quiero espacios con visibilidad donde no se vea a una población que existe… mejor actuar en favor de esa población con otras formas soluciones”, concluyó.

Síguenos en Google News y encuentra más información