Sheinbaum responde a INE… “injustificable el presupuesto para próxima elección en 2025”

Como injustificable sigue calificando la presidenta Claudia Sheinbaum, el presupuesto fijado por el Instituto Nacional Electoral para las elecciones del 2025 para jueces, juezas, magistrados, magistradas y ministros, al igual que ministras del Poder Judicial

Durante la mañanera en Palacio Nacional, la Primera Mandataria negó haber recibido una carta del órgano electoral donde justifica el gasto por 13 mil millones de pesos e insistió, la próxima elección no puede significar eses monto.

“Si va a haber una elección el próximo año, para las personas del Poder Judicial, pero a diferencia de las elecciones del 2024, no hay financiamiento a partidos políticos especial por campañas electorales, porque no hay financiamiento para la campaña, no hay recurso público para las campañas… es mínima la campaña que van a establecer a través de sus redes, de volantes, pero no hay financiamiento público, no hay financiamiento a los candidatos, candidatas entonces ¿por qué tanto recurso? Hasta ahora en la mañana todavía no tengo notificación”.

En tanto previo a una reunión con la Jefa del Ejecutivo Federal, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez aseguró que se analizará el monto de 13 mil millones de pesos, ya que si bien dijo, se elegirá un gran número de cargos, es posible hacer ajustes llegando a un monto entre 7 mil y 9 mil millones.

“Vamos a reducir el presupuesto del INE, hay que analizarlo yo veo buena disposición de la presidenta Tadei… cómo pueden optimizarse sus procesos para que sea un recorte que esté planeado, que esté orientado, que se pueda ver cuál es la ruta para que sea efectiva la elección, nosotros creemos que no puede ser mayor que lo que costó la elección presidencial de este año… es diferente, son muchos cargos, las boletas son más, pero se puede ahorrar en capacitación, hay manera de poder ajustar esto, también decir que es una elección que nunca se ha dado entonces tenemos que hacerlo con cuidado para que sea eficiente”.

Te puede interesar: Aprueban 13 mil 205 millones de pesos de presupuesto para elección de personas juzgadoras

Recordó que uno de los objetivos a futuro será el empatar las elecciones de 2027 y 2030, con las elecciones federales y en el Poder Judicial. En otros temas, justificó que el aplazamiento de la discusión sobre los órganos autónomos se debió a los tiempos que tienen para procesar otras reformas y para prepararse para recibir el paquete económico este viernes.