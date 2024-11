Sheinbaum defiende a Rosario Piedra y niega que designación fuera por AMLO

Sin hablar de un apoyo directo de la decisión del Senado de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum, defendió la segunda designación de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En la “mañanera” desde Palacio Nacional, en tono irónico, fijo en primer lugar, un posicionamiento en torno a que la votación de los legisladores de Morena y a fines, no fue un mandato de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, de quien incluso dijo, déjenlo descansar en Palenque, Chiapas.

“Ahora resulta que desde Palenque, López Obrador está dictándole a los Senadores y Senadoras quién va a ser la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro, está en otras tareas de la transformación, ustedes creen de veras que le interese desde Palenque estar pensando quién va a ser la Presidenta de la CNDH… ¿de dónde tienen esa información, de dónde la sacaron, cuáles son sus fuentes, cuáles son sus pruebas?... AMLO decidió quién es la presidenta de la Comisión, déjenlo descansar en Palenque, tranquilo”.

Así mismo juzgó las críticas que dijo, llueven sobre el Senado ante la designación ya que enfatizó, antes, al elegir un juez se decía que seguían la orden de un Presidente de la República lo mismo que ahora para decidir otros nombramientos.

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 14, 2024

“¿Dónde quedan los Senadores y las Senadoras, o qué no son adultos o adultas ahora para poder tomar una decisión? Entonces en un caso hay independencia cuando se nombra y en otro caso no hay independencia cuando se nombra, o sea a fuerza tiene que haber una línea del ejecutivo o del ex ejecutivo, no pueden creer que los Senadores y Senadoras puedan tomar una decisión, pero en un caso defienden la independencia de los senadores y en otro no hay independencia, entonces ¿cómo?”

En último lugar dejó la defensa a Rosario Piedra, la Jefa del Ejecutivo Federal lamentó las expresiones que se dieron en torno al nombramiento de quien dijo, vivió un pasado de desapariciones y represiones desde el Estado, junto a su familia.

“Por qué no criticaban a los anteriores presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de estas organizaciones o estos defensores de Derechos Humanos, ofensas a Rosario Piedra, se tomaron con la misma piedra, qué manera de verdad de dirigirse a una persona, por supuesto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que funcionar, quién decide quién es la Presidenta, el Senado, Rosario Piedra defiende y eso es lo que les molesta, representa esa generación y es historia que quieren ocultar… respeto a Rosario, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

