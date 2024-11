¡John Krasinski es el hombre más sexy y guapo del mundo!

El actor John Krasinski, ganó el nombramiento como el hombre vivo más sexy de 2024 por la revista People, que publica en su más reciente número, una entrevista y su fotografía en la portada.

Krasinki no estaba muy seguro de qué pensar con el nombramiento, pero, lo tomó con buen humor...“En realidad, me quedé sin palabras de inmediato. No se me ocurrió nada. Tal vez me estén tomando el pelo. No es así como me suelo despertar” dijo en entrevista.

La noticia también sorprendió a su esposa, la actriz Emily Blunt, quien, prometió llenar su hogar con la icónica portada en honor a su esposo.

“Es hermoso cuando estás casado con alguien y estás constantemente aprendiendo y evolucionando juntos”, declaró Krasinski, mostrando su gratitud por el vínculo que han construido en estos años.

John Krasinski le quitó el título al también guapo, Patrick Dempsey, quien es reconocido a nivel mundial gracias a su papel del doctor Dereck Shepherd en la serie Anatomía de Grey, pues en 2023 fue quien se llevó el tan prestigioso nombramiento.

Cada año, desde 1985, la revista de Estados Unidos ‘People’ elige al que denomina el hombre vivo más sexi del planeta, título que con anterioridad ha otorgado al cantante John Legend y a los actores Michael B. Jordan, Denzel Washington o Idris Elba, entre otros.

¿Quién es John Krasinski?

Krasinski de 45 años de edad vive en Brooklyn con su esposa, con quien se casó hace 14 años, la actriz Emily Blunt, de 41 años; y sus hijas Hazel, de 10 años, y Violet, de 8.

Además de su trabajo como actor, Krasinski también se ha destacado como director y guionista.

John Krasinski y su esposa Emily Blunt Ampliar

Estas son algunas de sus producciones destacadas