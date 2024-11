Aprueba Cámara de Diputados reforma que crea nuevas Secretarías

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos la reforma que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, que modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que plantea cambios a todas las dependencias del gobierno.

Dicha iniciativa crea tres nuevas Secretarías de Estado: la de las Mujeres; la de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación; la de Anticorrupción y Buen Gobierno, que sustituye a la actual Función Pública.

También permite crear la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, para poner al servicio de la ciudadanía diferentes herramientas tecnológicas.

La amplia reforma administrativa establece varios cambios que modifican algunas formas de actuación administrativa, y sustituye el término Presidente de la República por la denominación: persona titular del Ejecutivo Federal.

Esta iniciativa fue respaldada por Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde, así como el partido Movimiento Ciudadano, pues los que votaron en contra fueron los diputados del PAN y el PRI.

El legislador de la bancada naranja Miguel Ángel Sánchez Rivera, dijo apoyar la creación de la secretaría de Ciencias, pero lamentó que carezca de un estudio de impacto presupuesta.

“La creación de una secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en principio suena positiva ya que en México necesitamos impulsar la ciencia y la tecnología, sin embargo, crear esta secretaría sin un respaldo sólido de presupuesto y planificación puede dejarnos únicamente con buenas intenciones. En el pasado vimos como el Conacyt perdió fuerza y recursos y no podemos cometer el mismo error, si realmente queremos que México lidere en la ciencia y en la innovación, necesitamos una secretaría que no solo exista en el papel sino con el financiamiento y la autonomía necesaria para operar con eficacia”.

Pero la que fue más allá fue la diputada del PAN, Rocío González, quien reprochó a Morena y a la presidenta Sheinbaum que crearán una Secretaría de las Mujeres, cuando no saben respetar los derechos humanos. Prueba de ello fue la imposición de Rosario Piedra en la CNDH, y la actitud sumisa y lastimosa del senador Javier Corral quien no pudo hacer nada con esa imposición desde Palenque.

“No más vean a quien acaban de nombrar nuevamente al frente de la CNDH, donde manda capitán no gobierna Presidenta. Y a esa víbora de Javier Corral lo van a tener que soportar y tuvo que acatar lo que se dicta desde Palenque porque no manda la Presidenta, todos sabemos aquí quien impuso otra vez a Rosario Piedra”.

Y finalmente la que salió en defensa de la reforma administrativa y la creación de la Secretaría de las Mujeres y de la Agencia Digital, fue la morenista de Oaxaca, Irma Juan Carlos.

“Dicen que están a favor de las mujeres, pero van a votar en contra, también dicen que haremos mal uso de los datos personales, les recuerdo que no somos iguales. En la 4T la ciencia y la tecnología han dejado de ser privilegio de unos cuantos y se vuelve un derecho del pueblo, no hay retrocesos, no se debilitan las instituciones se fortalecen”.

La minuta fue turnada ya al Senado para continuar con el proceso legislativo.

