Diputada de Morena se queda dormida en plena sesión

La diputada de Morena, Herminia López Santiago, fue captada la tarde de este martes dormida en su curul durante la discusión de la reforma constitucional en materia de protección y cuidado animal.

Y es que este tema llevó varias horas de discusión y por momentos se tornó monótona la sesión en el recinto parlamentario de San Lázaro.

La legisladora por Oaxaca se quedó profundamente dormida sobre su brazo derecho por varios minutos.

Al concluir la sesión se le preguntó si estaba muy agotada o si se sentía mal, respondió que se le bajó la presión por lo que se sintió mareada, pero que no toma medicamentos para dicha enfermedad.

“No, no tomo medicamentos, pero creo que es de mala fe esto que hicieron porque saben el ritmo de trabajo que tenemos, yo no vengo aquí de mala fe como lo hacen los que están aquí, siempre buscan la forma de ver de qué forman sacan pal taco”.

La diputada morenista, Herminia López, se puso molesta por la enorme difusión de la fotografía en redes sociales en la que se le observa dormida, dijo que quienes divulgaron la imagen lo hicieron de mala fe, sin saber que además había dormido muy poco la noche anterior.

