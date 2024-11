Reitera Ebrard que conversación telefónica Sheinbaum-Trump fue positiva

Tras reiterar que la primera llamada que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump para felicitarlo por su triunfo fue muy positiva, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, desestimó nuevamente las amenazas del magnate estadounidense de endurecer los aranceles a los productos mexicanos que entren a su país en el marco del T-MEC.

“Todavía me preguntaban, oiga, pero ¿qué no está en peligro el tratado? Si lo firmamos con él, si está teniendo éxito, ¿por qué piensas que lo va a atacar? Es que dijo en una declaración que iba a subir aranceles. Bueno, pues veamos, cuando eso suceda vemos qué opinamos, pero hoy por hoy estamos mucho mejor que hace seis años. Hace seis años estaba en tela de juicio si íbamos a tener un tratado siquiera, ya se nos olvidó. Entonces, México está teniendo éxito. No digo esto para que seamos soberbios, para que perdamos la disciplina o que no tengamos conciencia de los riesgos que hay, nada de eso. Tenemos muy claro los riesgos que hay y tenemos muy claro que tenemos que trabajar, perseverar y proteger ese proceso”.

Durante la conferencia para dar a conocer los detalles de El Buen Fin 2024, Ebrard subrayó que, aunque existen preocupaciones sobre la relación con Estados Unidos, hay razones para ser optimistas, como el crecimiento del 6.5 por ciento en las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, superior al crecimiento de la economía norteamericana, lo que indica una mayor integración comercial y que muchos países envidiarían como Rusia o China presumió Ebrard.

“El crecimiento 2023-2024 de las exportaciones mexicanas es 6.5 por ciento, es una tasa muy elevada de crecimiento, superior a la tasa de crecimiento de la economía norteamericana, o sea, estamos exportando más de lo que Estados Unidos crece. ¿Qué quiere decir? Estamos aumentando nuestra parte en su mercado. Esa es una buena noticia, buenísima. ¿Cuántos países quisieran tener esa cifra? Bueno, a ver, ¿quién quisiera tener 6.5 de incremento en sus exportaciones a Estados Unidos? ¿Cuántos creen que levantarían la mano? Hasta Putin diría, Xi Jinping diría, oye, échame dos puntos, aunque sea”.

Agradezco el apoyo y compromiso de todo el equipo que hace posible el Buen Fin 2024 , nos sumamos con entusiasmo a la tarea !!! pic.twitter.com/Bns32JyWZr — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 8, 2024

Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en Palacio Nacional, después de que la mandataria habló vía telefónica con el ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump.

A pesar de las tensiones potenciales y armamentos arancelarios, se considera que la relación comercial es sólida y beneficiosa para ambos países.

El secretario de Economía Marcelo Ebrard enfatizó en la importancia de abordar las negociaciones con optimismo y claridad de objetivos, como la atracción de inversiones en México por parte de grandes empresas, como Mercado Libre y Toyota. Aseguró que esto se presenta como señal de confianza en la economía mexicana por lo debemos seguir adelante con determinación y a no ser pesimistas sobre el futuro.

“Es más, si ustedes ven un gobierno pesimista, preocúpense, somos un Gobierno resuelto y optimista y vamos a tener éxito. Y lo primero que tienes que tener éxito es en lo que estás pensando. Ahora, ese es el escenario que vemos”, puntualizó.

