“Está haciendo el ridículo” … Sheinbaum acusa a Marko Cortés de “traidor a la patria”

Fuerte crítica lanzó la presidenta Claudia Sheinbaum, en contra del líder del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, quien insistió en la necesidad de una intervención del gobierno de Estados Unidos para combatir al narcotráfico de México, tipificándolo como narcoterrorismo.

Después que el también senador hablara de la necesidad de que exista una coordinación efectiva que sí dé resultados y ponga un alto a los grupos delictivos que controlan casi la mitad del país, en la mañanera la Primera Mandataria consideró que el dirigente del albiazul hace el ridículo.

“No sé si decir que está haciendo el ridículo o de plano llamarle traidor a la patria porque es que no hay explicación intermedia… nada más vean… y no lo digo porque lo vayamos a hacer, ni mucho menos… lo que dice el código penal respecto a la traición a la patria, no es que lo vayamos a acusar ni mucho menos, aquí hay libertad, que no se vaya a malinterpretar lo que digo, pero solamente vean esa redacción y compárenlo con las declaraciones que está haciendo… o vamos a juntar lo está haciendo el ridículo y aparte, pues traidora”.

Y es que dijo que al considerar al narcotráfico como terrorismo, daría pie a que autoridades de aquel país irrumpan en territorio nacional para combatir a los criminales.

“En el fondo es una actitud muy clasista, muy racista, cuando nosotros sabemos, todas y todos los mexicanos, que tenemos un pueblo extraordinario y que hemos salido adelante de todas. Y ahora que está más consciente el pueblo de México, mucho más empoderado, pues con más razón. Entonces, nosotros estamos tranquilos, yo estoy tranquila, estamos tranquilos, no hay estrategia. El tema de la seguridad tiene su complejidad, pero vamos a salir adelante como hemos salido siempre adelante, pero con nuestro pueblo, no en contra del pueblo y en contra de México, eso nunca”.

La Jefa del Ejecutivo Federal mantuvo sus críticas contra el líder albiazul por considerar que incurrió en contradicciones al manifestar posturas a favor y en contra de distintas políticas como los programas sociales e insistió que los señalamientos no significan que su gobierno acuse formalmente al panista como traidor a la patria, figura que sí está considerada dentro del Código Penal Federal.