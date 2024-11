Sergio Gutiérrez niega registro de voto de fantasma del diputado morenista Pedro Haces

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, negó que el pasado miércoles cuando se aprobó la reforma se “supremacía constitucional”, se haya registrado un voto de fantasma del diputado morenista Pedro Haces, dijo que se trató de una “intermitencia técnica” del servicio de internet que provee a la Cámara de Diputados y alteró la votación en el tablero electrónico.

No obstante, señaló que la oficina de Servicios Parlamentarios dio una explicación al respecto y la conclusión es que se trató de una intermitencia técnica.

El diputado morenista aseguró que el voto del diputado Pedro Haces no quedó reflejado en la gaceta parlamentaria por lo que no que hubo ningún problema, y que existe el compromiso de que ya no volverán a ocurrir ese tipo de fallas.

“Se dio un informe hoy que sobre cuál fue, digamos, el tema técnico. Lo dio Servicio Parlamentarios y dejamos muy claro que el tema es una responsabilidad de la Presidencia y d Servicios Parlamentarios frente a esta intermitencia, es una intermitencia técnica que no trascendió en lo parlamentario, porque no quedó registrado el voto en la Gaceta y además, no es algo que tuviera digamos trascendencia sobre el resultado mismo de la votación”.

En conferencia de prensa, Gutiérrez Luna, trató de minimizar esta trampa, e insistió en que se trató de una “intermitencia en el sistema internet del proveedor que da este servicio, y esta intermitencia se presenta a veces cuando por equivocación algún diputado utiliza una tableta que no le corresponde, pero que de ninguna manera se trató de un voto fantasma.

“No fue un error del proveedor, fue una intermitencia del servicio de internet que probablemente se generó de un intento cuando alguien trató de votar. A mí me ha pasado, a veces llegue y hay varias tabletas tomo una, me doy cuenta que ni es la mía y tomó otra. Es algo que puede suceder normalmente y que no se ve como una situación de manipulación y mucho menos. No hubo ningún voto fantasma, hubo una intermitencia técnica”.

Cuestionado sobre el monto de lo que se paga por el mantenimiento del tablero electrónico y del servicio de internet para los legisladores, el presidente de la Cámara de Diputados dijo no tener en mente la cantidad, pero prometió darla a conocer posteriormente a la prensa.

