No tengo vínculo con los cárteles que se disputan Apulco: Mauro Jáuregui Muñoz

Luego de que el Congreso de Zacatecas decidiera retirar el fuero al exalcalde de Apulco, Mauro Jáuregui Muñoz, quien asumió el cargo el pasado 16 de septiembre, en el espacio de “Así las Cosas”, con Enrique Hernández Alcázar, el exalcalde afirmó “Me deslindo de ambos cárteles de la droga que están buscando el control del municipio”.

“Como lo he dicho, no tengo vínculos con ningún grupo del crimen organizado” aseguró que durante la campaña política se hizo una campaña de desprestigio para vincularlo con “El Gera” y señalarlo de haber sido parte de un secuestro y extorsión, pero afirmó que “en su momento desmentí el tema, tengo pruebas contundentes, no sucedió ninguna llamada, ni ningún secuestro”.

Te puede interesar: Expulsa Morena a Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo

Y en su defensa, dijo, “hay personas afines interesadas en el control del municipio y están en este tema como el crimen organizado” y aunque él pidió protección, “el municipio no da para combatir estos temas”, aseguró.

Finalmente, aseguró “no me voy a ir del país, del municipio, ni del estado, voy a hacer frente a la fiscalía” aseguró tener pruebas contundentes que presentará a la fiscalía de Zacatecas.