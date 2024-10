Evo Morales denuncia intento de asesinato; culpa al presidente de Bolivia

Este domingo por la mañana, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, fue víctima de un intento de asesinato.

Por medio de redes sociales compartió un comunicado en el que la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo denuncia estos hechos y relata que mientras Evo Morales se trasladaba a la localidad de Lauca Ñ para realizar su programa de radio, cuando sujetos encapuchados y fuertemente armados emboscaron los vehículos en los que se trasladaba.

“El primer vehículo fue alcanzado por lo menos por cuatro disparos de arma de fuego. Ante esta situación, Evo Morales cambió precipitadamente de vehículo, este fue alcanzado por 14 disparos. En ese último vehículo, el conductor fue alcanzado por un disparo que le rozó la cabeza y el otro le alcanzó el brazo”.

La Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos denuncia ante la opinión pública nacional e internacional el intento de magnicidio contra Evo Morales Ayma. pic.twitter.com/Y4K70l5i31 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 27, 2024

De acuerdo a los testigos, los atacantes ingresaron al cuartel militar para subirse a un helicóptero que ya los esperaba en la pista de aterrizaje.

Tanto la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo como el mismo Evo Morales responsabilizan al actual presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, y al ministro de Defensa, Eduardo Novillo.

“Este no es un acontecimiento aislado, es la demostración evidente de que estamos ante un gobierno fascista que no duda en atentar contra la vida del ex presidente Evo Morales, de contratar grupos paramilitares, de criminalizar la protesta social y de llevar a Bolivia a un enfrentamiento fratricida”.

Evo Morales declaró que: “Lucho Arce va a pasar a ser el peor presidente de la historia, meterle bala a un expresidente ya es el colmo”.

Condeno enérgicamente el atentado contra el hermano Evo Morales, líder del pueblo boliviano y símbolo de lucha y resistencia en América Latina. Este acto cobarde busca atentar contra su vida para evitar su camino de retorno democrático al Gobierno. Solidaridad con #EvoMorales. pic.twitter.com/v6s6grYer7 — Jaime Quito (@JaimeQuito6) October 27, 2024

Síguenos en Google News y encuentra más información