FGR investiga explosión de coche bomba en Guanajuato: Sheinbaum

Confirmo la presidenta, Claudia Sheinbaum, que es la Fiscalía General de la República la que investiga el atentado con coche bomba, la mañana de este jueves, al exterior del edificio de seguridad pública de Acámbaro, Guanajuato.

En la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria indicó que fue notificada durante su reunión de gabinete de seguridad y que iniciaron las investigaciones.

“Sí, se informó en el gabinete de seguridad y se está en el proceso de investigación…

-¿No hay detalles ahorita?

-La información y de inmediato, pues el gabinete de seguridad tomará este hecho y de inmediato va a investigar y por supuesto la Fiscalía General de la República

-Precisamente al ser uso de explosivos sería del ámbito de la Fiscalía General

-Así es”.

Al recordar el asesinato de seis migrantes en Chiapas a manos de elementos del ejército, nuevamente defendió la labor de las fuerzas armadas al enfrentar al crimen organizado. Y es que fue cuestionada sobre lo ocurrido en calles de Culiacán, Sinaloa, donde el 7 de octubre, un joven, que viajaba en su camioneta, estuvo a punto de morir por la orden de “matarlo” al presumir que era parte de una célula criminal y que transportaba sujetos armados.

“Lo que hay es atención a las causas y con inteligencia e investigación, carpetas de investigación o en el caso de flagrancia, la detención de un delincuente… cuando las fuerzas armadas son agredidas entonces dentro del Marco de la ley, ellos tienen derecho a responder en el Marco de la defensa propia, en particular en estos casos que mencionas hay investigaciones por ejemplo en el caso de Chiapas ya hay detenidos por parte de las fuerzas armadas que fue un caso que vivimos cuando entramos al gobierno y en los otros casos cuando hay situaciones como estas hay investigación”.

Aseguró que en tanto la muerte de 19 personas el 21 de octubre, en el operativo de detención de Edwin Antonio Rubio López, “El Oso” y/o “El Max”, señalado como operador del Cártel de Sinaloa, se debió a que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se defendieron a un ataque.

“Fue una detención y ahí hubo ataque, pues a las fuerzas armadas que iban a detener este delincuente y se respondió dentro del Marco de la ley, pero fue un ataque y una respuesta por parte de quienes fueron a detener este delincuente todo toda acción de este tipo en donde hay personas que pierden la vida más allá de si son presuntos delincuentes o no siempre hay que proteger la vida de las personas siempre son investigadas y hay un proceso que se sigue necesariamente fue una detención en donde hubo agresión a las fuerzas federales y responder”.

Sheinbaum Pardo enfatizó que este gobierno no actuará fuera del marco de la ley y que el mandato es evitar los enfrentamientos.

“La instrucción que hemos dado y es la política es la estrategia, del gabinete de seguridad, es que no haya enfrentamientos; no vamos a regresar a la guerra contra el narco, no es llegar a en un marco fuera de los derechos humanos y dentro del marco de la ley, llegar a agredir para matar a una persona por más que sea presunta o no delincuente”.

Por cierto que reiteró que se mantiene la petición al gobierno de Estados Unidos para aclarar la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, aunque sin alguna acción diplomática de su administración.

“No hay una nueva notificación, nosotros estamos esperando, es decir, asumimos que la carta que envió en su momento el presidente López Obrador no ha sido suficientemente contestada, pero es importante que se sepa que el canciller Juan Ramón de la Fuente, ayer me reuní con él por varios temas, tiene reuniones permanentes con el embajador de Estados Unidos en las que se tocan distintos temas y entre otros, pues hay esta solicitud que se ha hecho a través del propio canciller, pero no hay una nueva respuesta”.

Sin dar detalles, afirmó que se está brindando apoyo a las regiones afectadas por grupos criminales y que avanzan las acciones de seguridad para otros estados como Michoacán y Guanajuato, este último dijo, nuevamente fue primer lugar en homicidios al continuar la violencia en las ciudades de Celaya y León.