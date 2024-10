Asegura Sheinbaum que con resolución del TEPJF… “la Reforma Judicial va”

Como muy importante calificó la presidenta Claudia Sheinbaum la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que permitió al Instituto Nacional Electoral (INE) continuar con el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros en junio de 2025.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional la Primera Mandataria enfatizó que con esto, la Suprema Corte de Justicia de la Federación no tiene posibilidad de revertir el proceso.

“Continúa el proceso electoral por parte del Instituto Nacional Electoral para la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial de la Federación es una resolución muy importante… recuerden que en el caso de procedimientos electorales, la Suprema Corte de Justicia de la nación no tiene interés jurídico, no tiene ninguna posibilidad de resolución, si no es el Tribunal Electoral”.

Al insistir que con esto la reforma al Poder Judicial va, destacó que este miércoles, la Corte insistió en la determinación de la jueza Nancy Juárez para eliminar del Diario Oficial de la Federación, la reforma publicada el 15 de septiembre, ello después que el QR enviado en una primera instancia, se encontró vacío. Sheinbaum Pardo comentó que también se pedirá al Congreso de la Unión su opinión sobre un mandato que surge tras la aprobación dada por los estados.

“Tan era claro que no se había notificado, que vuelven a notificar y, ya que se recibe la notificación la Consejería solicita al Congreso y además al Diario Oficial de la Federación y el Diario Oficial de la Federación dice yo tengo una ley que me impide eliminar una publicación… pero bueno ya es digamos que eso ya quedó un poco en el pasado porque, finalmente ya resolvió el Tribunal Electoral y el INE dice que continúa y lo importante para el pueblo de México es que su mandato está haciendo respetado”.

La Jefa del Ejecutivo Federal comentó que con ello se demuestra que con el mandato de la juzgadora, se violan diversas leyes, por lo que lanzó una recomendación a quienes buscan dar marcha atrás al proyecto.

“Yo me pregunto ¿quiénes son los asesores, entonces cómo una jueza puede hacer una solicitud que viola varias leyes, quién es la asesora de esta jueza o de este magistrado?, si son los ministros de la Corte imagínense o a lo mejor son abogados de quienes son parte de este grupo que no quiere que pase la reforma judicial, del PRIAN, de Claudio X González… entonces que se busquen buenos abogados”.

Insistió que, a pesar, que aún hay integrantes en el Poder Judicial o el propio Instituto Nacional Electoral que representan otros intereses, la reforma continuará adelante.

“La información que tenemos es que continúa la elección, que no hay nada que la pueda detener, porque ya hay una resolución del Tribunal Electoral y el propio Instituto Nacional Electoral ya emitió un comunicado… habrá consejeros pues que respondan a intereses del PRIAN o a otros intereses, pero hay reforma constitucional, hay reconocimientos del Tribunal de que tiene que continuar la elección y el INE un comunicado que dice la elección a jueces magistrados y ministros, a personas jugadoras va, entonces la elección va”.

Por cierto que pronunciándose porque no existan “sabadazos”, celebró que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) resolvieron, la reanudarán labores, para el 28 de octubre.

“Es un llamado a ellos, a que regresen a trabajar, que no van a ser afectados sus derechos laborales, pero también lo que no puede ser es que estén en paro y sigan percibiendo todos su salario… entonces ya el Consejo de la Judicatura creo de manera correcta dijo, bueno ya hay que regresar a trabajar y el Tribunal Rlectoral dijo que procede la elección y el INE dice que va a seguir la elección, entonces pues todos a trabajar… y a que la elección de jueces, magistrados, ministros, juezas, magistradas y ministras se lleve de la mejor manera… entonces no hay razón, ni para el enojo, ni para el odio, porque van a ser respetados todos sus derechos”.

Por último aclaró que vienen leyes secundarias como resultado de la aprobación de la Reforma Judicial y descartó entrar en conflicto con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, después de que llamó a defender la carrera judicial y es que enfatizó, lo que desean todos es el simple cumplimiento de la Constitución.