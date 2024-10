QR enviado por jueza está vacío… no estamos notificados: Sheinbaum

Ante notario, verificó la presidencia de la República, el código QR enviado por la juez Nancy Juárez, donde se ordena la eliminación del Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial.

Durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Consejeria Jurídica recibió una notificación, incluía un código QR para revisar el contenido de la notificación, sin embargo, dijo que al intentar abrirlo, no tenía información alguna.

“O sea, tanto que ha estado diciendo con la notificación, la notificación viene en un QR, entonces la consejera jurídica y pues a ver qué dice el QR… un teléfono y no lleva ningún lado o sea no hay notificación, entonces llama a un notario, dice por favor certifica que no hemos sido notificados, porque la notificación no dice nada lo notariado que la notificación de la jueza o sea del poder judicial… a ver que Harvard nos diga qué opina de qué el QR no se abrió”.

Ante ello dijo, que se pone en duda la efectividad del proceso de notificación por parte del Poder Judicial. Por cierto que Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la demanda presentada por fondos de inversión estadounidenses contra el país, relacionada con el empresario Ricardo Salinas Pliego, enfatizando que se derivó de una decisión judicial que decidió favorecerlo para evitar una deuda considerable.

“Es decir es una demanda de empresario por lo que dice la nota, quiero recalcar lo de empresarios Estados Unidos en donde el Poder Judicial en México le da la razón a esta persona para que no pague lo que debe en Estados Unidos… entonces una demanda en realidad al Estado mexicano, pero responsabilidad del poder judicial de acuerdo a la demanda esa, es la nota y cuando tengamos más información de Secretaría economía lo comentamos, pero es interesante muy interesante”.

Asimismo, Sheinbaum Pardo hizo referencia al video difundido en redes sociales donde una trabajadora del Poder Judicial amedrentó a un juez del Estado de México, ante ello la Jefa del Ejecutivo Federal hizo un llamado a no fomentar este tipo de acciones.

Y es que recordó, que el Consejo de la Judicatura Federal no instó a los trabajadores ausentarse de sus labores, aunque señaló que a pesar de que algunos trabajan, no lo hacen correctamente.

De acuerdo a las imágenes difundidas en la red social “X” fragmentos del momento en el que la trabajadora ingresa a la oficina de un juez de distrito exigiendo sumarse al paro de labores para que el movimiento se mantenga.