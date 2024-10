Fomento a la inversión, principal tema con Slim: Sheinbaum

Como una plática de cortesía, calificó la presidenta Claudia Sheinbaum, el acercamiento que por alrededor de tres horas sostuvo este martes con el empresario Carlos Slim en Palacio Nacional.

En la mañanera, la presidenta, indicó que en la plática con Slim Helú se habló de la importancia de fomentar la inversión privada a lo que comentó que el empresario podrá ayudar para potenciar el desarrollo del país.

“Sí, no hablamos en particular de sus empresas salvo ahí donde hay inversiones actuales, por ejemplo en una asociación con otras empresas, tienen el puerto de Salina Cruz y hablamos pues de los avances y el interés de qué se desarrolle… hablamos más bien en términos generales como ve al país la importancia de la inversión privada… le platiqué el programa que tenemos de re localización, de impulso a la relocalización y desarrollo regional, se interesó mucho y pues siempre es un hombre culto con el que vale la pena platicar entonces fue una plática de cortesía y particularmente, pues para que nos ayude a este programa este proyecto de impulsar la inversión privada vinculada con la inversión en infraestructura pública para el desarrollo del país para no sólo el crecimiento económico, sino el desarrollo con bienestar entonces fue una muy buena plática y la verdad este nos va a ayudar pues aquí a que salgamos adelante entre todos”.

La educación es un derecho, no un privilegio. https://t.co/PzmRhkyRYD — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 23, 2024

Fue después de la reunión que el Presidente de Grupo Carso afirmó que la economía de México tiene mucho potencial, como resultado de los negocios que se puedan concretar con Estados Unidos, incluso señaló que cada vez serán más importantes.

Sheinbaum y Slim conversaron en Palacio Nacional

En dicho encuentro estuvo presente también Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien coincidió con el magnate en que las inversiones privadas seguirán llegando al país.

