Reconoce Sheinbaum aumento de percepción de inseguridad en algunas partes del país

Al insistir que habrá resultados positivos con la política de seguridad de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que aún existen lugares donde aumentó la percepción de inseguridad debido dijo, a hechos recientes.

Luego de ser cuestionada sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), donde señala que en ciudades como Culiacán y Mazatlán de Sinaloa, junto con Tapachula y Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, entre otras, la población se siente más insegura, la Primera Mandataria respondió con la cifra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que señala que a nivel nacional disminuyó a 58.6 puntos porcentuales.

“Percepción social de inseguridad: es el punto más bajo desde el 2013 al 2024 y le pregunta a la gente en el momento si se siente seguro o no… entonces en el país, la gente se siente más segura ahora que en el 2018, es más que en el 2013… recordar qué fue lo que pasó en Sinaloa… Sí hay zonas en el país donde ha crecido, pero en la mayoría del país han disminuido, todavía 58% se siente insegura, en todo el país y tenemos una estrategia territorializada y va a dar resultados la estrategia…

-¿Reducción y porcentajes podemos hablar de alguna?

-ya nos vamos a ir viendo, vamos a ir dando informes cada mes”.

Insistió que tampoco es posible dar un tiempo especificado para ver los resultados de esta estrategia; sin embargo, dijo, no se quita el dedo del renglón en situaciones que han generado violencia como la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, asunto que mencionó, se trata con Estados Unidos para obtener una explicación sobre su detención.

“Todavía no hay la explicación de parte de Estados Unidos, vamos a seguir insistiendo en ello

-¿Les va a dar algún tiempo a Estados Unidos presidenta, para que responda?

-No, pues depende de ellos, pero eso no quiere decir que nosotros quitemos el dedo del renglón… cómo fue que se dio esta detención… hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación, pero tiene que haber coordinación tal cual…

-¿Si responden o no sobre el Mayo no pasa nada?

-Es importante al pueblo de México y a su pueblo”.

Así mismo, Sheinbaum Pardo negó la posibilidad que en México se desate una guerra civil. Ello después que organizaciones civiles afirmaron que en Chiapas se vive por el aumento de la violencia contra defensores de la tierra y pueblos indígenas, como el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, el domingo pasado.

“No, no lo creo… por la información que tenemos… es importante trabajar para que no vuelva ocurrir una situación así y que no haya desplazamientos y pacificar y evitar extorsiones y delitos que se están presentando, para ello estamos trabajando con los gobernadores digo los porque es el actual y el que va a entrar y quiero comentarles que en el caso de la muerte del padre ya se atrajo la investigación por parte de la Fiscalía General de la República”.

Por último la jefa del Ejecutivo Federal dio a conocer que en la reunión de su gabinete de seguridad estuvo presente la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, con la que señaló que se acordó reforzar la seguridad en regiones como Celaya y León consideradas entre las ciudades más violentas del país, aunque evitó hablar de un aumento de elementos de Guardia Nacional o del Ejército, señaló que se centran en dos ejes: atender las causas y abatir los índices delictivos.