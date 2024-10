“No soy quien ha violado la ley”, asevera la Jueza Nancy Juárez

La Jueza Nancy Juárez, titular del juzgado décimo noveno del estado de Veracruz, quien ordenó la suspensión y retiro de la reforma al Poder Judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), defendió su postura ante las respuestas que ha recibido por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“No soy quien ha violado la ley”, aseguró en entrevista para Así las Cosas con Enrique Hernández Alcázar.

La razón para admitir el acto reclamado por “las quejosas” es que no se está impugnando la reforma judicial, sino el proceso legislativo que fue irregular, “no se apegó a las formalidades que establece la ley aplicable”.

Rosa Icela Rodríguez reveló en la mañanera que Nancy Juárez “fue sometida a un procedimiento disciplinario por conductas como hostigamiento laboral, derivado de malos tratos inadecuados hacia los servidores públicos denunciantes; sin embargo, en marzo de 2023 esta sanción fue revocada, por lo que se encuentra ahora en el cargo”.

Sin embargo, la jueza destacó que hasta hoy no ha sido sancionada por esas conductas, sino que fue víctima de las presiones durante la gestión del ex ministro Arturo Zaldívar, porque ella advirtió de actos de corrupción por parte de funcionarios públicos, y fue suspendida sin pruebas con el fin de que no denunciara a nadie.

Nancy Juárez agregó que ha sentido y vivido cómo todo el aparato del Estado y el tráfico de influencias es utilizado en su contra.

