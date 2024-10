Legítima la postura de Presidencia reforma al PJ, pero los recursos se deben agotar en tribunales: Colectivo Artículo 41

ste lunes se llevó a cabo la primera conferencia de prensa “mañanera” por parte del Colectivo Artículo 41, conformado por jueces y magistrados, con el fin de iniciar contrarréplicas al ejercicio que hace la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

En este espacio el magistrado Juan José Olvera López consideró que aunque es legítima la postura de la Presidencia de la República y de los legisladores de Morena por la orden de la jueza Nancy Juárez sobre la publicación de la Reforma al Poder Judicial los recursos se deben agotar en los tribunales.

Señaló que la Consejería Jurídica de la Presidencia debió combatir y no opinar y que la suspensión se debió agotar.

Juan José Olvera López agregó que la última palabra a las impugnaciones de esta reforma le corresponde al Poder Judicial y hay que dar tiempo a los procesos para que se vaya pronunciando.

“Como ha pasado en otros juicios, entre los cientos de juicios que ya tenemos, lo que no es correcto es que las partes se asuman como juez, que las partes digan cómo esa decisión no me gusta esa no la voy a cumplir, como esa decisión, si me gusta si la voy a cumplir, pero cuando yo pueda, como esa decisión, pues dice que me alcanza a mí, pero yo pienso que no soy responsable, pues yo como que no la conozco”, dijo.

El magistrado Olvera López, pidió que tanto la presidenta como los legisladores consulten nuevamente a sus consejeros jurídicos para que escuchen una opinión diferente, ya que cuando fueron oposición, promovieron un juicio de amparo y dijeron, si procedía contra reformas constitucionales.

Por otro lado, el Colectivo Artículo 41 desmintió que un juez federal rechazó las solicitudes de aprehensión por el caso del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y Héctor Cuén, como lo dio a conocer la Fiscalía General de la República, FGR.

Olvera López detalló que la Fiscalía FGR retiró su solicitud de capturas en el momento en que el juzgador cuestionó las contradicciones del caso y puntualizó que uno de los peritajes tenía imprecisiones.

Incluso en esta “contra mañanera” se llevó a cabo una comunicación telefónica con Alejandro Alberto Díaz, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Culiacán, Sinaloa, quien reconoció que recibió a los fiscales federales y luego retiraron la solicitud de aprehensión.