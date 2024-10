En W Radio, en colaboración con EL PAÍS, La Corriente del Golfo, se llevó a cabo el Foro W, Voces ¿en silencio?, en donde el actor y productor Diego Luna, junto con Gabriela Warkentin, abrieron el micrófono al testimonio de periodistas presentes en el documental “Estado de Silencio”.

“Una atmósfera siniestra”

Mónica González, fotógrafa de EL PAÍS, compartió que desde hace cuatro años se visibiliza a América Latina en el contexto de la guerra contra el crimen organizado y destacó que el arte de fotografiar y llevaré su testimonio de los hechos, es complejo cuando su trabajo se realiza en “una atmósfera tan siniestra, como en México”.

Y aunque reconoció que “hay momentos felices como el cruce de migrantes en el río o los abrazos de los cubanos que vuelven a ver a sus familiares, el estado de silencio sobre las muertes de migrantes es devastador”.

La periodista siente que la comunidad se queda sola, tal como las plazas de las comunidades de las que han sido desplazados en Chiapas, como Caborca, vacías y en abandono.

Sin embargo, para ella siempre “hay una luz al final del abismo” y la puede ver la generación a la que pertenece y tiene la esperanza en las generaciones por venir, pues afirma “no hay forma de hacer periodismo si no estás ahí para escuchar” y no guardar silencio porque hacerlo recuerda “es complicidad”.

El miedo que da “la bestia”

María de Jesús Peters, también ubica su trabajo en Chiapas y asegura que el trabajo que realiza al inicio le provocó mucha tristeza por ver la situación en la que viven los migrantes, sus trayectos en “la bestia” y ante el olvido total de las autoridades en una “frontera olvidada, pero muy importante”.

Historias que le roban el sueño, pues afirma que no es fácil ver caer de tren a jóvenes, mujeres y niños, pero son historias que deben ser contadas para que las voces se escuchen, con lo que comenzó su activismo, que lamentablemente, la hizo salir del país con su familia. “Nos fuimos a Estados Unidos, el trabajo nos ponía en riesgo”.

“Solo le pido a Dios que nos cuide”

Juan de Dios García Davish, esposo de Mari y director de Quadratín en la entidad, también es una voz de “Estado de Silencio” y asegura que la violencia en Chiapas no tiene comparación con lo que ocurre hoy en día, en donde no solo sus compañeros han sido levantados, agredidos, y amenazados, sino también la población en general y en particular los habitantes de la Sierra Madre de Chiapas, que cada día son desplazados ante un gobierno inmóvil, porque asegura “todo está inundado de gente del crimen organizado”. Por lo que afirma “Solo le pido a Dios que nos cuide”.

Periodistas y sociedad, obligados a luchar juntos

Marco Vizcarra, periodista en Sinaloa y colaborador de Revista Espejo afirmó “hemos hecho nuestros los casos de madres buscadoras… pero reconoció que hacen falta puentes entre sociedad y periodistas para fortalecer la lucha, estamos obligados a luchar juntos de la mano ambos nos necesitamos todos fuertes y unidos”. “Cuando salimos a protestar no vemos a la sociedad de nuestro lado”.

“Creo en que el periodismo puede ayudar a cambiar pensamientos”

Jesús Medina, periodista de Gaceta TV y radio, temas de justicia y seguridad, realiza un periodismo al que califica como hiperlocal, “se hace mucho en México, pero no estamos acostumbrados a ello, muchas veces no se imprime, se transmite en radio bocina con un micrófono narrando en la plaza lo que ocurre”.

Radio comunitaria, social e indígena rompe el silencio, dijo por qué “en los grandes medios solo se publica eso que se ordena que se publique”.

Pero compartió que en el bosque las cosas son distintas, la primera ocasión en la que lo trataron de intimidar, tuvo que decirle a su equipo “están matando conejos”.

Jesús afirmó “Creo en que el periodismo puede ayudar a cambiar pensamientos en las personas que tiene el poder de cambiarlas” y asegura que “todos los periodistas tenemos ese chip de querer cambiar algo, por lo menos mi vecindario quiero que mis niños crezcan en un lugar mejor que en el que vivir”.

Aunque reconoce que a veces resulta “agotador, quiero que mis hijos nietos. “Vivo en Culiacán y quiero que mis hijos sigan saliendo”

“Es complicado porque a veces la gente nos deja solos, pero no es momento de repartir culpas, sino de sumar voluntades”, afirmó.

Finalmente, Diego Luna agradeció los testimonios de los periodistas y pidió por un Estado que reaccione, “pero no va a suceder si nosotros estamos dormidos”, advirtió.