Fernando Gago deja Chivas para volver a Argentina y dirigir a Boca Juniors

Fernando Gago ha dejado de ser el entrenador de Chivas tras apenas un año al frente del equipo. Su salida, confirmada en un comunicado oficial del club, ha generado una ola de comentarios entre los aficionados y expertos del fútbol mexicano.

Gago habría tomado la decisión de regresar a Argentina para asumir el cargo de director técnico en Boca Juniors, el equipo donde brilló como jugador y que actualmente busca un nuevo líder en el banquillo.

La noticia no tomó por sorpresa a todos, ya que en los últimos días los rumores sobre su salida habían ganado fuerza, particularmente después del Clásico Tapatío. Sin embargo, la forma en que se dio su salida, a mitad del torneo Apertura 2024 y en un momento crucial para el equipo, ha dejado un sabor amargo entre los seguidores de Chivas.

Gago, quien negó en su momento tener contacto con Boca, finalmente dio el paso hacia su nuevo reto en Argentina.

Lo voy a aclarar, para ser sinceros yo no tuve ninguna oferta, ni llamados; no sé de dónde salen estas informaciones. Para mí fue una semana muy tranquila, normal y previa a un clásico en la que se generan muchas emociones y sentimientos

El adiós del argentino llega en un punto complicado para Chivas, ya que el equipo se encuentra a más de la mitad del torneo de la Liga MX. A pesar de haber tenido un desempeño aceptable durante el Clausura 2024, donde llevó al equipo a semifinales, su actual campaña ha sido menos consistente, lo que ha incrementado las críticas hacia el estratega argentino.

En Argentina, la prensa ya da por hecho que Gago será el próximo director técnico de Boca Juniors, un movimiento que, según muchos, llevaba días gestándose a pesar de las negaciones públicas del propio Gago.

No me contactó nadie. No sé de dónde salió esa información yo no tuve contacto con nadie, de ningún club y lo digo porque se generó muy fuerte. Lo repito, ni mi gente ni yo hemos tenido contacto con nadie. Yo tengo contrato con el club.

— Gago después de perder el ‘Clásico Tapatío’ frente al Atlas.