Continúan protestas de trabajadores del Poder Judicial

La vocera de los trabajadores del poder judicial Patricia Aguayo Bernal, en entrevista en el cruce de las calles de Correo Mayor y Corregidora en el Marco de la reunión Cumbre de Alto Nivel entre líderes y empresarios de México y Estados Unidos en Palacio Nacional, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum pretende engañar a los inversionistas extranjeros ofreciéndoles certeza jurídica a pesar de que hay preocupación internacional, sobre esta reforma, la cual ven como una amenaza al Estado de Derecho y la independencia judicial.

“Entiendo que el mensaje de Claudia Sheinbaum es calmarlos en el sentido de manifestarles que el Poder Judicial de la Federación y la reforma que se propuso por el cambio de magistrados, ministros y jueces no tienen ningún riesgo para sus inversiones, lo cual nosotros consideramos que es un engaño para los inversionistas porque sabemos perfectamente bien que con nuevos jueces, puestos a modo, sin experiencia alguna no van a poder resolver con toda imparcialidad cualquier juicio de amparo o controversia que se suscite con motivo de algún contrato de inversionistas extranjeros que no se cumpla en su oportunidad”, aseguró Aguayo Bernal.

Aguayo Bernal aseveró que la reforma sí implica un peligro.

“Esta reforma al Poder Judicial de la Federación en donde se pretende imponer a magistrados, ministros y jueces, a través de una elección por voto popular, es una clara transgresión al estado de derecho, a la división de poderes y a la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación. Por eso es tan peligrosa”, advirtió la activista.

Como parte de su protesta, los trabajadores del Poder Judicial se concentraron en diversos puntos del Zócalo capitalino como Corregidora, Correo Mayor, y Moneda, es decir, en todos los accesos de Palacio Nacional.