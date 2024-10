Acuerda Gobierno y empresas de EU inversión extranjera de 20 mil mdd

CIUDAD DE MÉXICO, 15OCTUBRE2024.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México acompañada de Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de economía y Francisco Alberto Cervantes, presidente del consejo Coordinador Empresarial (CCE); Guillermo Vogel, vicepresidente del Consejo Global de Tenaris; Sarah Bairstow, directora ejecutiva de México Pacific y Suzanne Clark, presidenta y directora ejecutiva de US Chamber of Commerce durante conferencia de prensa en Palacio Nacional después de reunión con empresarios de Estados Unidos. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Cómo productiva e importante calificó la presidenta Claudia Sheinbaum la reunión del CEO Dialogue, realizado entre 240 empresarios de Estados Unidos, la primera mandataria y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

En conferencia desde Palacio Nacional, indicó que además de inversiones que se tendrán durante su Gobierno, se acordó mantener mesas de trabajo para conversar permanentemente de distintos temas como lo energético, infraestructura, trámites, e incluso las reformas que se implementan en el país.

“Empresarios empresarias de Estados Unidos y México, que coordina la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y el Consejo Coordinador Empresarial en México y hablamos de la importancia la fortaleza del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá y de la importancia de la inversión extranjera en México y al mismo tiempo de inversión privada conjugada con inversión pública y el desarrollo del país fue una muy muy buena reunión”.

Tras cerca de tres horas, la primera mandataria reconoció que se trató también el tema de la reforma al Poder Judicial, donde dijo, quedó de manifiesto que no significa un riesgo para los empresarios de México y el exterior.

“La presidenta no quiere tener el control del Poder Judicial ese no es el objetivo de la reforma si ese hubiera sido el objetivo hubiéramos hecho otra reforma una reforma como la del 94 por ejemplo que sustituía todos los ministros de la Suprema Corte y nombraba once ministros y ministras nuevas y teniendo mayoría en el la cámara senadora, teníamos la certeza de quién queríamos que llegara entonces, el objetivo no es tener el control del Poder Judicial, es falso eso, fue lo que dijimos y lo que hemos dicho siempre”.

Respecto a las inversiones se trata de 20 mil millones de dólares que tendrán las empresas Pacific México, Sahara, Royal Caribean, Amazon y Woodside Energy. También explicó que habrá inversión en materia de infraestructura. Sin dar más detalles Claudia Sheinbaum explicó que habrá inversiones también, en materia energética y refirió que el Plan Nacional deberá estar a finales de año para ser presentado en 2025. Algo que sorprendió fue que, de acuerdo a la primera mandataria, no se tocó el tema en materia de seguridad.

“No, el tema de la seguridad no fue tema en la reunión, en las mesas de trabajo, vamos a tener una mesa de trabajo en particular para la seguridad de carreteras que les interesa al sector privado y a nosotros también y a los ciudadanos también y planteamos la estrategia que tenemos pero no es en este momento un problema que se haya planteado para la inversión, hay incluso inversiones planteadas en Tamaulipas que no tienen que ver con la seguridad sino que están en puerta”.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard enfatizó que este martes se pudo dejar en claro que las inversiones en el país están seguras.

“Certeza, certidumbre, las inversiones en México están seguras y vamos a buscar que el comercio de nuestra región que es el 30% del Producto Interno Bruto del mundo sigue creciendo también distribuimos una nota sintética de algunos de los cambios que en México está impulsando, el tema de la reforma de Poder Judicial y otros temas, energía ya se abrió una mesa de diálogo vamos a estar trabajando de manera continua para también revisar otros asuntos en el futuro, como por ejemplo el que hagamos una ventanilla única como lo ha planteado la doctora Sheinbaum”.

CIUDAD DE MÉXICO, 15OCTUBRE2024.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México acompañada de Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de economía y Francisco Alberto Cervantes, presidente del consejo Coordinador Empresarial (CCE) durante conferencia de prensa en Palacio Nacional después de reunión con empresarios de Estados Unidos. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Ampliar

Ebrard Casaubond comentó que el diálogo constante permitirá tener mejores acuerdos para la revisión al tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos en 2026.

“Un diálogo permanente pensamos que es muy exitoso por todas esas razones, es el banderazo de salida para la promoción y defensa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se invitó también a la representación de los empresarios y las empresarias de Canadá por eso andaba por aquí hace rato, porque vamos a trabajar en equipo es el banderazo de salida para un futuro mejor, para la defensa del tratado para incremento las inversiones como ya lo dijo la presidenta”.

Las representaciones de empresarios del exterior destacaron el proyecto de la Agencia con la que se disminuirán los trámites. Sarah Bairstow, directora ejecutiva de México Pacific calificó de constructivo el diálogo para la relación bilateral de México y Estados Unidos para tener las mejores condiciones para la inversión, incluso consideró que se pueden ver beneficios económicos, sociales e incluso ambientales.

Suzanne Clark, presidenta y directora ejecutiva de US Chamber of Commerce, celebró que Sheinbaum Pardo haya tenido este encuentro al principio de su Gobierno con el fin de reducir la incertidumbre sobre el clima de inversión para seguir creciendo las negociaciones.

Conferencia de prensa sobre resultados de la cumbre Diálogo CEO México-Estados Unidos https://t.co/YNPbR8yJ4a — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 15, 2024

Síguenos en Google News y encuentra más información