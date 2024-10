Nobel de Economía fue otorgado a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson

La Academia sueca otorgó el Premio Nobel en Ciencias Económicas 2024 a los economistas, Daron Acemoglu, James Robinson y Simon Johnson, por sus investigaciones sobre el impacto de las instituciones en el desarrollo económico y la prosperidad de las naciones.

El Comité del Nobel resaltó la forma en que el trabajo de estos científicos ha transformado la manera de entender la relación entre la política económica y el crecimiento a largo plazo de las naciones, sobre una base sólida en las políticas de desarrollo.

El turco-estadounidense, Daron Acemoglu, con formación en York, actualmente es profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en donde ha desarrollado su estudio sobre la relación entre las instituciones políticas y el desarrollo económico.

Acemoglu, junto con James Robinson, son coautores del libro “Por qué fracasan los países”, uno de los títulos más influyentes en las ciencias sociales, en el que plantean que el triunfo o fracaso de una nación, dependerá primordialmente de la calidad de las instituciones públicas.

James Robinson, de origen británico. es economista y politólogo su formación la obtuvo en la London School of Economics, la Universidad de Warwick y la Universidad de Yale, y actualmente es académico de la Universidad de Chicago y director del Instituto Pearson de Investigación de Conflictos Globales.

Simon Johnson, de origen británico-estadounidense, ha sido reconocido por sus estudios en macroeconomía, finanzas internacionales y crisis económicas. Egresado de Oxford y el MIT, es doctor en economía y actualmente académico de la Escuela de Administración Sloan del MIT.

Ha sido economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), desde donde advirtió los riesgos que los grandes bancos y las políticas financieras laxas representaban para la estabilidad económica en el mundo.

Es coautor del libro 13 Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown (2010), un trabajo colaborativo en coordinación con el abogado y profesor de derecho, James Kwak.