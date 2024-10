La llegada de los españoles representó sometimiento… nadie nos descubrió: Sheinbaum

Este 12 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró no es día de la Raza ni de la hispanidad. Así lo manifestó a través de su cuenta de la red social “X” al afirmar que “Cristóbal Colón descubrió América para los europeos, pero en nuestro continente y en particular en lo que hoy llamamos México, ya había grandes civilizaciones y culturas de cuales nos sentimos orgullosas y orgullosos”.

Enfatizó que la llegada de los españoles hace más de cinco siglos “representó sometimiento e incluso eliminación de los pueblos originarios”.

Ante ello la primera Mandataria insistió, en la solicitud de su antecesor Andrés Manuel López Obrador que la monarquía española ofrezca disculpas a México “por los crímenes cometidos no es vergonzoso; por el contrario, engrandece y acerca a los pueblos” escribió en la red social.

Posteriormente durante la supervisión del arranche para la inscripción para el apoyo bimestral para mujeres de 60 a 64 años, Sheinbaum Pardo reiteró la grandeza de las culturas del país.

“Por qué durante tiempo se dijo: no es que fue un encuentro muy pacífico pues no, de pacífico no tuvo nada, hubo masacres en Cholula, en el templo Mayor, se sojuzgó a los pueblos que existían entonces sometían a las mujeres, entonces claro después vino la colonia, la independencia y se fue construyendo un México también diferente pero nosotros engrandecemos a nuestro país, gracias a las culturas originarias así que nadie nos descubrió aquí ya había un México desde antes que después se llamó México sí pero aquí había grandes culturas”.

Recordó que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador pidió a España ofrecer disculpas a los pueblos originarios.

Por otro lado, recordó que a partir de enero de 2025 se arrancará dicho programa a mujeres de 63 y 64 años, así como a las indígenas de 60 a 64 años. También refirió que se entregará una beca a los estudiantes de secundaria pública y después de primaria y kínder.

Recordó que también se implementa el programa de salud casa por casa por lo que dijo, ya “servidores de la nación”, comenzaron a hacer el recorrido a los domicilios para levantar un censo para la visita de personal médico.

Mencionó que a mediados de 2025 a lado de los bancos del bienestar se colocarán de farmacias que brinden los medicamentos necesarios.