Clara Brugada instala Gabinete del Agua de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada se comprometió a que todos los reportes sobre fugas de agua van a ser resueltos en un día.

“Reporte de fuga de agua en un día se tiene que resolver”, prometió, sobre este tema.

Aunque reconoció que el tema de las fugas es importante, señaló que éstas no llegan a cuarenta por ciento, como se habían venido manejando.

La funcionaria dijo que va a haber dos estrategas prioritarias para resolver los problemas de agua, uno es el de las fugas y la sustitución de las redes de tubería que conducen el líquido y la otra, es la filtración de agua de lluvia al subsuelo para la recuperación de los mantos acuíferos.

Se comprometió a que en 18 años va a haber un “equilibrio hídrico” en la ciudad.

“En 18 años apostarle, invertir, poner metas anuales que nos permita llegar al equilibrio hídrico y que no se confunda, no es que en 18 años vamos a resolver el tema del agua. !no!, es llegar al equilibrio hídrico como un compromiso transexenal”.

Al instalar el Gabinete del Agua, cuyos miembros se van a reunir diariamente para monitorear las fuentes de agua e instrumentar medidas para las zonas que no tengan el líquido, Brugada Molina dijo que este seguimiento se va a hacer a través de un “C5 del agua”, es decir, una plataforma que va a indicar lo que sucede en este tema.

Hoy se instaló el Gabinete del Agua de la Ciudad de México, que involucra la participación de los tres órdenes de gobierno, para llevar justicia social a las y los habitantes de la CDMX, a través de un cambio en el modelo de la gestión del agua, con una visión social, tecnológica… pic.twitter.com/bmbWUzmv5J — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 9, 2024

En el evento, la jefa de Gobierno pidió a los titulares de las 16 alcaldías que tengan su propio plan hídrico y así ir resolviendo los problemas que se presenten. También les solicitó que ayuden en la sustitución de las redes de tubería dañadas.

Además de los 16 alcaldes, a la instalación del gabinete asistieron la secretaria de Medio Ambiente del Gobierno Federal, Alicia Bárcena, la titular del Organismo de Cuenca Aguas Del Valle de México (OCAVM), Citlali Peraza Camacho, el secretario del Agua de la CDM, José Mario Esparza y el secretario del Agua del Estado de México.

