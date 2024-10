García Harfuch podría ser requerido en San Lázaro para explicar estrategia de seguridad

Legisladores de oposición no descartan solicitar la presencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch ante la Cámara de Diputados para que explique con detalle los cuatro ejes de su estrategia de seguridad.

La coordinadora de los diputados del partido Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, se pronunció porque el funcionario acuda a una reunión con los representantes populares de San Lázaro y brinde una explicación de las acciones y planes para resolver un problema gravísimo como es la inseguridad que sufre la población mexicana que se encuentra indefensa ante los embates cada vez más frecuentes de la criminalidad.

✅ El Pleno guarda un minuto de silencio en memoria de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, asesinado el pasado domingo 6 de octubre. — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 8, 2024

“Creo que vale la pena, más que llamarlo a comparecer que pudiera venir al Pleno y pueda explicar cuál es la estrategia porque el tema va escalando cada día más y va para peor. La estrategia brazos no balazos lamentablemente no dio resultados se volvieron puros balazos y ningún abrazo. Y si el pueblo no participa y no tiene confianza pues difícilmente se puede avanzar”.

En tanto el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira consideró que la estrategia carece de acciones concretas para combatir a la delincuencia.

En contraste el jefe de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que la nueva estrategia de seguridad será exitosa si se refuerzan las instituciones correspondientes. Justificó que se retoman varios aspectos que instrumentó el gobierno anterior, porque no se puede cambiar la estrategia a medio camino.

