“La Máquina”, en la vida y el ring ganas a golpes

La idea de “La Máquina”, surgió en Berlín, “yo venía de entrenar mucho para una película que nunca se hizo y Diego de hacer el documental de Julio César Chávez”, compartió Gael García sobre su nueva serie en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin.

¿Qué pasa con los campeones del boxeo cuando tienen que despedirse? No existe una salida fácil, confirmó Diego Luna, quien confesó que él “estaba entrenando para tener nalgas”, -en broma-, pero en plano serio, habló de su personaje en “La Máquina”, un boxeador, “un tipo que perdió todo el respeto y la noción de la realidad y se ha intervenido de todas las formas posibles, no hay terapia que no haya hecho y vive con una insatisfacción brutal”.

Y sobre el papel de Gael, expresó “es un tipo que vive detrás del boxeador, con el trastorno de vivir detrás de otros”, viviendo en “la trampa de la popularidad”, “aquel que en realidad quisiera ser el boxeador”

Gael alabó la cantidad de analogías que se pueden hacer de la vida y el boxeo en los que se triunfa “a golpes”, pero que reconoció como “una verdadera disciplina”.

Y Diego resaltó la historia del deporte en México, que ha sido referente, con sus grandes protagonistas que cultivan el ánimo de que en el box “el mexicano puede ganar”.

Recordó la forma en que se vivían en México las peleas de Julio César Chávez, aunque el boxeo no es exclusivo de México, todo un fenómeno y “La Máquina” es un reflejo que podremos disfrutar en la plataforma Disney +, a partir del 9 de octubre, teniendo figuras como Lucía Méndez, personaje indispensable para entender al protagonista.

La dirección corrió a cargo de Gabriel Ripstein, con una estructura de cine a través de todo el proceso de la serie que busca romper “la cuarta pared”, compartió Gael.

Diego agregó que “el boxeo funciona muy bien como contexto para ver una historia de familia, de lealtades, de complejas relaciones entre lo profesional y lo personas y de tipos a los que les está costando trabajo, madurar y asumir los años”.